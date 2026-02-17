Fenerbahçe'nin rakibi Nottingham Forest ve hakemi belli oldu - Son Dakika
Fenerbahçe'nin rakibi Nottingham Forest ve hakemi belli oldu

17.02.2026 13:02
Fenerbahçe, Nottingham Forest ile oynayacağı maçta hakem Sandro Scharer olacak.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Nottingham Forest ile oynayacağı ilk maçın hakemi İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Sandro Scharer oldu.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Fenerbahçe sahasında Nottingham Forest ile karşılaşacak. 19 Şubat Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak maçın hakemi de belli oldu. Müsabakayı İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Sandro Scharer yönetecek. Scharer'in yardımcılıklarını Stephane de Almeida ile Jonas Erni yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Anojen Kanagasingam olacak.

Mücadelede VAR'da Lukas Fahndrich, AVAR'da Luca Cibelli görev yapacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Nottingham Forest, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

13:46
