Fenerbahçe'nin rakibi Ukrayna'nın köklü ekibi Dinamo Kiev - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin rakibi Ukrayna'nın köklü ekibi Dinamo Kiev

15.06.2022 15:56
Fenerbahçe'nin rakibi Ukrayna'nın köklü ekibi Dinamo Kiev

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda eşleştiği Dinamo Kiev, Ukrayna'nın köklü kulüpleri arasında yer alıyor.

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda eşleştiği Dinamo Kiev, Ukrayna'nın köklü kulüpleri arasında yer alıyor.

Teknik direktörlüğünü bir dönem Galatasaray ve Beşiktaş'ı da çalıştıran Mircea Lucescu'nun yaptığı Dinamo Kiev, Avrupa'da önemli başarılara imza attı.

Ukrayna temsilcisi, 1974-1975 ve 1985-1986 sezonlarında Kupa Galipleri Kupası'nı kazanırken, 1975'te UEFA Süper Kupası'nı havaya kaldırdı.

Fenerbahçe ile Dinamo Kiev, Avrupa'da resmi maçlarda daha önce 4 kez karşılaşırken, bunların 2'sini Ukrayna temsilcisi kazandı, 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-lacivertli ekip, Dinamo Kiev ile ilk olarak 2006-2007 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda karşı karşıya geldi.

Deplasmanda rakibine 3-1 yenilen Fenerbahçe, seyircisi önündeki rövanş maçından 2-2'lik beraberlikle ayrılınca yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam etmek zorunda kaldı.

İki ekibin bir diğer karşılaşması ise 2008-2009 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında oldu.

İngiltere'den Arsenal ve Portekiz'den Porto'nun da bulunduğu G Grubu'nda Dinamo Kiev ile 2 kez karşı karşıya gelen Fenerbahçe, iç sahada 0-0 berabere kaldığı rakibine deplasmanda 1-0 yenildi.

Lucescu'nun ekipleriyle 11 maç

Fenerbahçe, bugüne dek Lucescu'nun ekipleriyle 11 kez karşı karşıya geldi.

Bu müsabakalarda 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, 2015-2016 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını Lucescu karşısında yitirmişti.

Söz konusu sezonda Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk ekibini çalıştıran tecrübeli teknik adam, 0-0'ın rövanşında 3-0'lık galibiyet sevinci yaşamıştı.

Savaş nedeniyle ligi yarıda kaldı

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle 2021-2022 sezonunda Ukrayna'da ligler yarıda kaldı.

Ligin oynandığı bölümde ikinci sırada bulunan Dinamo Kiev, son puan tablosunun tescil edilmesi sonucunda UEFA Şampiyonlar Ligi için eleme oynama hakkı kazandı ve Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

Savaş nedeniyle Avrupa kupası maçlarını kendi ülkesinde oynayamayacak Dinamo Kiev'in, Fenerbahçe karşısına Polonya'da çıkması bekleniyor.

Ukrayna temsilcisi, şartlar nedeniyle son maçını 12 Aralık 2021'de Zorya Luhansk ile oynadı.

Jesus, Dinamo Kiev'le geride kalan sezon da rakip olmuştu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, geçen sezon Benfica'nın başında Mircea Lucescu'nun Dinamo Kiev'i ile 2 müsabakada karşılaşmıştı.

UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Jesus'nun Benfica'sı, deplasmanda Dinamo Kiev ile 0-0 berabere kalmış, evinde ise rakibini 2-0 mağlup etmişti.

Kadro gücünü kaybetti

Dinamo Kiev, savaş nedeniyle kadrosundaki önemli oyuncuları kaybetti.

Bu duruma rağmen önemli isimlere sahip olan Dinamo Kiev'in, tamamı Ukraynalı oyuncularla Fenerbahçe karşısında sahaya çıkması bekleniyor.

Dinamo Kiev'de en önemli isim olarak sağ kanatta oynayan solak Viktor Tsygankov ön plana çıkıyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin rakibi Ukrayna'nın köklü ekibi Dinamo Kiev - Son Dakika

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