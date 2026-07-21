Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi Kadrosu - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi Kadrosu

21.07.2026 01:34
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Fenerbahçe, Gornik Zabrze maçı öncesi Ake ve Greenwood'u UEFA'ya bildirdi, iki oyuncu listeden çıkartıldı.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda oynayacağı Gornik Zabrze maçı öncesi yeni transferler Nathan Ake ve Mason Greenwood'un isimlerini UEFA'ya bildirdi.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında yarın saat 21.00'de Polonya ekibi Gornik Zabrze ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler geçtiğimiz günlerde UEFA'ya bildirdiği isim listesinde değişikliğe gitti. Teknik Direktör İsmail Kartal, yeni transferler Nathan Ake ve Mason Greenwood'u listeye dahil etti. Ognjen Mimovic ile Cengiz Ünder ise listeden çıkarıldı.

Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği kadroda şu oyuncular yer alıyor:

"Tarık Çetin, Ederson, Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake, Archie Brown, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, Fred, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, Mason Greenwood, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio, Anthony Musaba, Sidiki Cherif." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

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