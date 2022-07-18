Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi netleşiyor

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe 2. ön eleme turunda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertli ekip, Dinamo Kiev'i elemesi durumunda 3. ön eleme turuna yükselecek..

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ STURM GRAZ

Fenerbahçe, Dinamo Kiev'i eleyip Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam ederse 3. ön eleme turunda karşılaşacağı takım Avusturya ekibi Sturm Graz oldu.

TEMSİLCİMİZ FENERBAHÇE ELENİRSE NE OLACAK?

Fenerbahçe, Dinamo Kiev'e elenmesi durumunda Şampiyonlar Ligi'ne veda edecek ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Bu durumda Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda mücadele edecek Fenerbahçe, Slovacko ile karşı karşıya gelecek.

DİNAMO KİEV-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı 20 Temmuz Çarşamba günü oynanacak. Mücadele TSİ 21.00 başlayacak. Rusya'nın Ukrayna işgali nedeniyle Dinamo Kiev iç saha maçını Polonya'nın Lodz kentinde oynayacak. Karşılaşmanın rövanşı 27 Temmuz Çarşamba günü Ülker Stadı'nda oynanacak. Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında oynanacak Dinamo Kiev - Fenerbahçe mücadelesi beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.