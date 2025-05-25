THY Euroleague finalinde Fransız ekibi Monaco'yu yenerek şampiyon olan Fenerbahçe'nin şampiyonluğu Osmaniye'de coşkuyla kutlandı.
Osmaniye Devlet Bahçeli Meydanı'nda Osmaniye Belediyesi tarafından kurulan dev ekranda Fenerbahçe-Monaco mücadelesini izleyen vatandaşlar maç bitiminde şampiyonluk coşkusunu doyasıya yaşadı. - OSMANİYE
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