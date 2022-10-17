Batshuayi, Fenerbahçe'de ilki yaşadı! "Gol atamaz" denilen maçta fileleri havalandırdı

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Ankaragücü ile kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertlilerin Belçikalı yıldızı Michy Batshuayi yine sahneye çıktı.

ANKARAGÜCÜ'NÜ DE BOŞ GEÇMEDİ

Fenerbahçe'nin sezon başında Chelsea'den kadrosuna kattığı Michy Batshuayi, Dinamo Kiev, Fatih Karagümrük, AEK Larnaca'nın ardından Ankaragücü'nü de boş geçmedi.

EN ERKEN GOL

Batshuayi, Ankaragücü deplasmanında 3. dakikadaki golüyle Fenerbahçe'deki 5. golüne ulaştı. 29 yaşındaki futbolcu, ayrıca MKE Ankaragücü karşısında Fenerbahçe'nin bu sezon Süper Lig'de attığı en erken golü kaydetti.