Batshuayi, Fenerbahçe'de ilki yaşadı! "Gol atamaz" denilen maçta fileleri havalandırdı - Son Dakika
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Batshuayi, Fenerbahçe'de ilki yaşadı! "Gol atamaz" denilen maçta fileleri havalandırdı

17.10.2022 20:46
Batshuayi, Fenerbahçe'de ilki yaşadı! "Gol atamaz" denilen maçta fileleri havalandırdı

Fenerbahçe'nin sezon başında renklerine bağladığı Michy Batshuayi gollerine devam ediyor. Belçikalı yıldız, AEK Larnaca karşılaşmasından sonra MKE Ankaragücü'nü de boş geçmedi. Belçikalı yıldız sarı-lacivertli formayla çıktığı 7 maçta 5. kez fileleri havalandırma başarısı gösterdi. Diğer taraftan Batshuayi, Fenerbahçe'nin bu sezon Süper Lig'deki en erken golünü kaydetti.

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Ankaragücü ile kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertlilerin Belçikalı yıldızı Michy Batshuayi yine sahneye çıktı.

ANKARAGÜCÜ'NÜ DE BOŞ GEÇMEDİ

Fenerbahçe'nin sezon başında Chelsea'den kadrosuna kattığı Michy Batshuayi, Dinamo Kiev, Fatih Karagümrük, AEK Larnaca'nın ardından Ankaragücü'nü de boş geçmedi.

EN ERKEN GOL

Batshuayi, Ankaragücü deplasmanında 3. dakikadaki golüyle Fenerbahçe'deki 5. golüne ulaştı. 29 yaşındaki futbolcu, ayrıca MKE Ankaragücü karşısında Fenerbahçe'nin bu sezon Süper Lig'de attığı en erken golü kaydetti.

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Michy Batshuayi, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Batshuayi, Fenerbahçe'de ilki yaşadı! 'Gol atamaz' denilen maçta fileleri havalandırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Batshuayi, Fenerbahçe'de ilki yaşadı! "Gol atamaz" denilen maçta fileleri havalandırdı - Son Dakika
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