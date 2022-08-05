Fenerbahçe'nin son transferi Joao Pedro, Cagliari'ye 'İçimde buruk bir his var' diyerek veda etti - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin son transferi Joao Pedro, Cagliari'ye 'İçimde buruk bir his var' diyerek veda etti

05.08.2022 11:26
Fenerbahçe'nin son transferi Joao Pedro, Cagliari'ye 'İçimde buruk bir his var' diyerek veda etti

İtalya, geçen sezon Serie B’ye düşen Cagliari'nin yıldız oyuncularından Joao Pedro’nun Fenerbahçe’ye transferini konuşuyor.

Övgü Pınar, Roma

İtalya, geçen sezon Serie B’ye düşen Cagliari'nin yıldız oyuncularından Joao Pedro’nun Fenerbahçe’ye transferini konuşuyor.

30 yaşındaki Brezilya asıllı İtalya vatandaşı Joao Pedro, 8 yıldır Cagliari’de oynuyordu.

İtalyan ekip, Fenerbahçe ile yapılan transfer anlaşmasını duyurduğu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Birlikte 8 sezon: Kulübümüz, 86 golle Cagliari tarihinin bir parçası haline gelen forvet oyuncusuna saygılarını sunar. “

Kulüp, Pedro’nun Cagliari formasıyla 270 maça çıkarak 86 gol attığını hatırlattı ve “Tüm zamanların en verimli golcülerinden olan Joao Pedro, efsane Gigi Riva’dan sonra Serie A’da arka arkaya üç sezonda çift hanelere ulaşan tek Cagliari oyuncusu oldu” dedi.

Pedro da Cagliari kentine ve taraftarlarına bugün yerel bir gazetede yayımlanan mesajıyla veda etti.

Başkenti Cagliari olan Sardinya adasının L’Unione Sarda gazetesinde yayımlanan mektubunda Pedro, şöyle yazdı:

“Cagliari, veda vakti geldi…

"Bana dünyanın kapılarını açtın ve ironik bir şekilde şimdi aynı kapıdan geçip gidiyorum. Bugün içimde buruk bir his var, bir yandan senden ayrıldığım için üzgün, diğer yandan hikayenin bir parçası olduğum için mutluyum.”

'Cagliari'den ayrılması an meseleseydi'

Kariyeri boyunca Brezilya, Portekiz, Uruguay ve İtalya’dan Atletico Mineiro, Palermo, Vitoria Guimaraes, Penarol, Santos, Estoril ve Cagliari kulüplerinde oynayan Pedro, İtalya Milli Takımı kadrosunda da yer aldı.

Pedro’nun Milli Takım’da oynadığı tek maç, İtalya’nın geçen Mart ayında Dünya Kupası play-off yarı finalinde Kuzey Makedonya'ya 1-0 yenilerek turnuvaya katılma şansını kaçırdığı karşılaşmaydı.

2018 Dünya Kupası’na da katılamayan İtalya’nın üst üste ikinci kez aynı hezimeti yaşadığı Kuzey Makedonya maçında Pedro son dakikalarda oyuna girmişti.

Haber sitesi Open, Pedro’nun transferini duyurduğu haberinde “Serie B’ye düşmesinin ardından forvetin Cagliari’den ayrılması an meselesiydi” diye yazdı.

Haberde, Pedro’nun Cagliarili “taraftarlar için bir simgeye dönüştüğü” belirtildi ve “Şimdi, İtalya’ya ve sevgili Sardinya’ya veda ederek Türkiye’ye uçmanın ve son aylardaki hayal kırıklıklarını silmeye çalışmanın vakti” denildi.

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Kaynak: BBC

Joao Pedro, Fenerbahçe, Brezilya, İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin son transferi Joao Pedro, Cagliari'ye 'İçimde buruk bir his var' diyerek veda etti - Son Dakika

BBC
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