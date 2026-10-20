Fenerbahçe\'nin stoperi Ake, Slavia Prag maçında 21. dakikada sakatlandı

Fenerbahçe'nin Hollandalı stoperi Nathan Ake, Slavia Prag maçının ilk yarısında sakatlanarak maça devam edemedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Fenerbahçe, Çekya ekibi Slavia Prag'ı konuk ederken Nathan Ake sakatlık yaşadı. Sarı-lacivertli oyuncu 19. dakikada rakip ceza sahasında kendini yere bıraktı. Hakem Ricardo de Burgos, sağlık ekiplerini sahaya davet etti. İlk müdahalesi sahada yapılan Ake için kenar yönetimine değişiklik işareti verildi.

Nathan Ake, 21. dakikada kenara gelirken yerine Kojo Peprah Oppong girdi.

31 yaşındaki oyuncu Fenerbahçe'nin bu sezon oynadığı tüm maçlara 11'de başlarken bin 416 dakika sahada kaldı.