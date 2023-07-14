Dünya yıldızı Bonucci, Fenerbahçe'nin teklifini düşünmeden geri çevirdi! Nedeni parayla ilgili değil - Son Dakika
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Dünya yıldızı Bonucci, Fenerbahçe'nin teklifini düşünmeden geri çevirdi! Nedeni parayla ilgili değil

14.07.2023 14:15

Juventus'un yolları ayıracağı Leonardo Bonucci'ye Fenerbahçe talip oldu. 36 yaşındaki stoper, ailesinin İtalya'dan ayrılmak istememesi sebebiyle sarı-lacivertlilerin teklifini geri çevirdi.

Fenerbahçe'nin Juventus'un kadroda düşünmediği deneyimli stoper Bonucci'ye teklif yaptığı iddia edildi. Ailesinin İtalya'da kalmak istemesi nedeniyle Bonucci, sarı-lacivertlilerin teklifini reddetti.

LAZIO YAKINDAN İLGİLENİYOR

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Fenerbahçe'nin teklifini reddeden Bonucci ile Lazio yakından ilgilendiriyor. İtalyan teknik direktör Sarri, yakından tanıdığı futbolcunun takıma kazandırılması için olumlu rapor verdi.

16 MAÇA ÇIKTI

Bonucci geçen sezon Juventus formasıyla 16 maça çıktı. İtalyan stoper bu karşılaşmalarda 1 gollük katkı verdi. 36 yaşındaki savunmacı ayrıca sezonu 3 sarı kartla tamamladı.

Dünyaca ünlü stoper Bonucci, Fenerbahçe'nin teklifini düşünmeden reddetti! Sebebi para değil
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Leonardo Bonucci, Fenerbahçe, Juventus, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya yıldızı Bonucci, Fenerbahçe'nin teklifini düşünmeden geri çevirdi! Nedeni parayla ilgili değil - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dünya yıldızı Bonucci, Fenerbahçe'nin teklifini düşünmeden geri çevirdi! Nedeni parayla ilgili değil - Son Dakika
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