Fenerbahçe'nin Juventus'un kadroda düşünmediği deneyimli stoper Bonucci'ye teklif yaptığı iddia edildi. Ailesinin İtalya'da kalmak istemesi nedeniyle Bonucci, sarı-lacivertlilerin teklifini reddetti.
Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Fenerbahçe'nin teklifini reddeden Bonucci ile Lazio yakından ilgilendiriyor. İtalyan teknik direktör Sarri, yakından tanıdığı futbolcunun takıma kazandırılması için olumlu rapor verdi.
Bonucci geçen sezon Juventus formasıyla 16 maça çıktı. İtalyan stoper bu karşılaşmalarda 1 gollük katkı verdi. 36 yaşındaki savunmacı ayrıca sezonu 3 sarı kartla tamamladı.
Son Dakika › Spor › Dünya yıldızı Bonucci, Fenerbahçe'nin teklifini düşünmeden geri çevirdi! Nedeni parayla ilgili değil - Son Dakika