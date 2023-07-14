Dünya yıldızı Bonucci, Fenerbahçe'nin teklifini düşünmeden geri çevirdi! Nedeni parayla ilgili değil

Fenerbahçe'nin Juventus'un kadroda düşünmediği deneyimli stoper Bonucci'ye teklif yaptığı iddia edildi. Ailesinin İtalya'da kalmak istemesi nedeniyle Bonucci, sarı-lacivertlilerin teklifini reddetti.

LAZIO YAKINDAN İLGİLENİYOR

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Fenerbahçe'nin teklifini reddeden Bonucci ile Lazio yakından ilgilendiriyor. İtalyan teknik direktör Sarri, yakından tanıdığı futbolcunun takıma kazandırılması için olumlu rapor verdi.

16 MAÇA ÇIKTI

Bonucci geçen sezon Juventus formasıyla 16 maça çıktı. İtalyan stoper bu karşılaşmalarda 1 gollük katkı verdi. 36 yaşındaki savunmacı ayrıca sezonu 3 sarı kartla tamamladı.