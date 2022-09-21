Fenerbahçe, Ronaldo'nun antrenörünü Arda Güler için getiriyor!

Putin'den Batı'ya nükleer tehdit: Bu kez blöf yapmıyorum

Gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesi kendine hayran bırakan Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler için Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus harekete geçti.

"FİZİKSEL OLARAK GÜÇLÜ DEĞİL"

Başarılı çalıştırıcı, Alanyaspor galibiyeti sonrası Arda hakkında "Geliştirmesi gereken şeyler var. Fiziksel olarak çok güçlü değil, topsuz oyunda çok hızlı değil." açıklamasını yapmıştı.

RONALDO'NUN ANTRENÖRÜ GELİYOR

Portekizli hocanın, Arda Güler için dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo'nun yıllar önce Sporting'ten Manchester United'a giderken o dönem çalıştığı antrenörle temas kurduğu öğrenildi. Bu hocanın kısa süre içinde İstanbul'a geleceği ve Arda Güler'in fiziksel gelişimi adına genç oyuncuyla birlikte özel çalışmalar yapacağı bildirdi.