Fenerbahçe'nin TFF'ye açtığı Tazminat Davası'nda ilk duruşma görüldü - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin TFF'ye açtığı Tazminat Davası'nda ilk duruşma görüldü

10.03.2022 15:39
Fenerbahçe'nin TFF'ye açtığı Tazminat Davası'nda ilk duruşma görüldü

Fenerbahçe Kulübü'nün Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) açtığı Tazminat Davası'nın ilk duruşması bugün görüldü.

Fenerbahçe Kulübü'nün Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) açtığı Tazminat Davası'nın ilk duruşması bugün görüldü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görülen en büyük hukuksuzluklardan birinin mağduru olan Fenerbahçemizin; 3 Temmuz Kumpası sebebiyle uğramış olduğu her tür zararın tazmini için; o dönem verdiği kararlarla bu zararın oluşmasına sebebiyet veren Türkiye Futbol Federasyonu'na karşı bu sürecin ilk adımı olarak fazlaya dair haklarımız saklı tutularak açtığımız "Tazminat Davası"nın ilk duruşması bugün görüldü.Ancak davalı tarafından duruşmadan bir gün önce hakimin reddi talep edilmiştir. Bu talebe karşı tarafımızca talepte hukuka uyarlık bulunmadığı yönünde beyanda bulunulmuş olup, mahkemece hakimin reddi talebinin incelenmesi için dosyanın yetkili merciye gönderilmesine karar verilmiştir.Tüm bu gelişmeler ışığında dava dosyasında usul veya esas yönünden herhangi bir inceleme yapılmamış olup, hakimin reddine ilişkin talep konusunda yetkili merci tarafından verilecek karar kesinleştiğinde, davanın görülmesine aynı hakimle veya yeni bir hakimle devam edilecektir.

İlk günden beri dimdik ayakta duran Fenerbahçemize karşı yapılan haksızlıkların sonuna kadar karşısında olacağız ve hukuk mücadelemize tüm kararlığımızla devam edeceğiz."


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Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol Federasyonu, Fenerbahçe, Tazminat, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin TFF'ye açtığı Tazminat Davası'nda ilk duruşma görüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin TFF'ye açtığı Tazminat Davası'nda ilk duruşma görüldü - Son Dakika
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