Fenerbahçe'nin Trabzonspor Maç Kadrosu Belli Oldu
Spor

Fenerbahçe'nin Trabzonspor Maç Kadrosu Belli Oldu

13.02.2026 17:30
Fenerbahçe, Trabzonspor maçında Levent Mercan ile sahaya çıkacak, Edson Alvarez yok.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor ile yarın deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerin kamp kadrosu da belli oldu. Sakatlığını atlatan Levent Mercan kafileye dahil edilirken, sakatlığının nüksetme riski bulunan Edson Alvarez ise kamp kadrosunda yer almadı.

Fenerbahçe'nin 22 kişilik kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

"Ederson Moraes, Mert Günok, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Kamil Efe Üregen, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, N'Golo Kante, Fred Rodrigues, Oğuz Aydın, Marco Asensio, Anthony Musaba, Kerem Aktürkoğlu, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Sidiki Cherif." - İSTANBUL

17:52
