Fenerbahçe'nin tüm çabalarına rağmen Almanya'ya gitmişti! Ömer Faruk Beyaz kabusu yaşıyor - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin tüm çabalarına rağmen Almanya'ya gitmişti! Ömer Faruk Beyaz kabusu yaşıyor

16.11.2022 12:08

Fenerbahçe altyapısında yetişen ve Emre Belözoğlu'nun son maçında kaptanlık bandını verdiği Ömer Faruk Beyaz, sarı-lacivertli kulübün tüm çabalarına rağmen Stuttgart'a gitmişti. Burada beklenen katkıyı sağlayamayan genç futbolcu, Bundesliga 2. Lig takımlarından Magdeburg'a kiralık olarak gönderildi ancak işler burada da Ömer Faruk Beyaz'ın istediği gibi gitmedi. Magdeburg yönetiminin futbolcunun sözleşmesini feshedeceği ifade edildi.

Fenerbahçe'nin altyapısında yetişen ve büyük beklentilerle A takıma kadar yükselen Ömer Faruk Beyaz, Emre Belözoğlu ile Ali Koç'un bütün çabalarına rağmen sarı-lacivertli kulüpte kalmamıştı. Stuttgart'a transfer olmakta direten ve Alman ekibine imzayı atan Ömer Faruk Beyaz için işler yolunda gitmiyor.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLECEK

Stuttgart'ta bekleneni veremeyen Ömer Faruk Beyaz, Bundesliga 2 ekibi Magdeburg'a kiralık olarak gönderildi. Ancak genç futbolcu burada da büyük hayal kırıklığı yarattı. Liga Insider'da yer alan habere göre, Magdeburg, Ömer Faruk Beyaz'ın sözleşmesini feshetmeye hazırlanıyor.

STUTTGART'A GERİ DÖNECEK

Alman basınında yer alan haberlere göre, Ömer Faruk Beyaz'ın sözleşmesi bu hafta içinde feshedilecek ve Stuttgart'a geri dönecek. Genç futbolcunun ilerleyen süreçte başka bir kulübe kiralanması bekleniyor.

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Ali Koç ve Emre Belözoğlu'nu yok sayıp gitmişti! Ömer Faruk Beyaz kabusu yaşıyor Ali Koç ve Emre Belözoğlu'nu yok sayıp gitmişti! Ömer Faruk Beyaz kabusu yaşıyor

Emre Belözoğlu, Bundesliga, Fenerbahçe, Stuttgart, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin tüm çabalarına rağmen Almanya'ya gitmişti! Ömer Faruk Beyaz kabusu yaşıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin tüm çabalarına rağmen Almanya'ya gitmişti! Ömer Faruk Beyaz kabusu yaşıyor - Son Dakika
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