Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi Union Saint-Gilloise, Gent ile berabere kaldı

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi Union Saint- Gilloise, Belçika liginde konuk ettiği Gent ile 1-1 berabere kaldı.
Joseph Marien Stadı'nda oynanan 29. hafta mücadelesinde Union Saint-Gilloise, Gent'i konuk etti.
Konuk takım, 53. dakikada Pieter Gerkens'in golüyle 1-0 öne geçti. Union Saint-Gilloise, 65. dakikada Alessio Castro-Montes'in kaydettiği golle 1-1'lik eşitliği yakaladı ve maç bu skorla sona erdi.
Bu sonuçla puanını 69 yapan Union Saint-Gilloise, ligde normal sezonun bitimine bir hafta kala zirvede yer aldı.
Fenerbahçe, ilk maçı 3-0 kazandığı UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunun rövanşında 14 Mart Perşembe günü Union Saint-Gilloise'ı konuk edecek.
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Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Edin Dzeko, Pendikspor maçının ardından hakemlere ve kararlarına tepki göstererek, oyunun durmasına ve sarı kartlara olan tepkisini dile getirdi. Dzeko, Türk futbolunun imajını olumsuz etkilediğini belirtti.
Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda curling müsabakalarında grup maçları tamamlandı. Kadınlarda Türkiye, son maçında Ukrayna'ya yenilerek gruptaki 7 maçını da kaybetti. Erkeklerde ise Türkiye, İtalya ve İsviçre'ye yenilerek 8 maçını mağlubiyetle tamamladı. Yarı final müsabakaları 11 Mart Pazartesi günü oynanacak.
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