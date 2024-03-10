Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi Union Saint-Gilloise, Gent ile berabere kaldı

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Dzeko'dan hakemlere tepki

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Edin Dzeko, Pendikspor maçının ardından hakemlere ve kararlarına tepki göstererek, oyunun durmasına ve sarı kartlara olan tepkisini dile getirdi. Dzeko, Türk futbolunun imajını olumsuz etkilediğini belirtti.