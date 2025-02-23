Fenerbahçe\'nin UEFA Avrupa Ligi\'nde şampiyon olma ihtimali belli oldu

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UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunda İskoç ekibi Rangers ile eşleşen temsilcimiz Fenerbahçe'nin çeyrek finale kalma ve şampiyon olma ihtimali belli oldu.

YÜZDE 60 ÇEYREK FİNALDE

Sarı-lacivertliler, Rangers karşısında tur atlama ihtimalinde favori olarak gösterildi. Football Meets Data'nın yaptığı araştırmaya göre sarı-lacivertli ekibin rakibini eleme ve çeyrek finale yükselme ihtimali %60 olarak görüldü.

ŞAMPİYONLUK ŞANSI YÜZDE 5

Football Meets Data aynı zamanda yarı finale çıkma ihtimalini de değerlendirdi. Yapılan değerlendiremeye göre Fenerbahçe'nin yarı final şansı %23. Ayrıca Avrupa Ligi şampiyonluğu için değerlendirme yapan Football Meets Data, temsilcimiz Fenerbahçe'nin bu kupayı kazanma oranını %5 olarak değerlendirdi.

24. BİTİRİP SON 16'YA KALDI

36 takımlı UEFA Avrupa Ligi'nde 24. sırada yer alıp play-off etabına yükselen Fenerbahçe, burada Belçika temsilcisi Anderlecht ile karşılaştı. İlk maçı Kadıköy'de 3-0 kazanan sarı-lacivertli ekip rövanş maçından 2-2'lik skorla ayrılıp toplam 5-2 ile turu atlayan taraf oldu.