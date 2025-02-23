Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon olma ihtimali belli oldu - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon olma ihtimali belli oldu

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Ülkemizi Avrupa'da temsil eden tek takım konumunda bulunan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İskoç temsilcisi Rangers ile eşleşti. Sarı-lacivertlilerin turu geçmesine yüzde 60 ihtimal verilirken, kupayı kazanma ihtimaline ise yüzde 5'lik oran verildi.

23.02.2025 15:33
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UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunda İskoç ekibi Rangers ile eşleşen temsilcimiz Fenerbahçe'nin çeyrek finale kalma ve şampiyon olma ihtimali belli oldu.

YÜZDE 60 ÇEYREK FİNALDE

Sarı-lacivertliler, Rangers karşısında tur atlama ihtimalinde favori olarak gösterildi. Football Meets Data'nın yaptığı araştırmaya göre sarı-lacivertli ekibin rakibini eleme ve çeyrek finale yükselme ihtimali %60 olarak görüldü.

ŞAMPİYONLUK ŞANSI YÜZDE 5

Football Meets Data aynı zamanda yarı finale çıkma ihtimalini de değerlendirdi. Yapılan değerlendiremeye göre Fenerbahçe'nin yarı final şansı %23. Ayrıca Avrupa Ligi şampiyonluğu için değerlendirme yapan Football Meets Data, temsilcimiz Fenerbahçe'nin bu kupayı kazanma oranını %5 olarak değerlendirdi.

24. BİTİRİP SON 16'YA KALDI

36 takımlı UEFA Avrupa Ligi'nde 24. sırada yer alıp play-off etabına yükselen Fenerbahçe, burada Belçika temsilcisi Anderlecht ile karşılaştı. İlk maçı Kadıköy'de 3-0 kazanan sarı-lacivertli ekip rövanş maçından 2-2'lik skorla ayrılıp toplam 5-2 ile turu atlayan taraf oldu.

Fenerbahçe\'nin UEFA Avrupa Ligi\'nde şampiyon olma ihtimali belli oldu

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon olma ihtimali belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • ferhat eser:
    hahahahahaha :))))))) 192 32 Yanıtla
  • ferhat eser:
    O KUPAYI TÜRKİYEYE İLK GETİREN BEŞİKTAŞ OLACAK DÖNERBAHCE RÜYADAN UYANSIN 121 64 Yanıtla
  • Casper:
    İnşallah Elenir 6 53 Yanıtla
  • Özer Canaydın:
    Fenerbahçeliyim ama uçmayalım sonra kanadımızı kırarlar. 17 26 Yanıtla
  • Mustafa Aksoy:
    %5 bile çok fener bu futbol lâ 3/1 alır yarın Galatasaray maçında da Galatasaray alır yoluna devam eder Galatasaray Varını yoğunu bu maça koyacak totheam maçındaki futbolu oynayacak bak görürsünüz. 5 15 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN:
    onlarda korkuyorlar 11 7 Yanıtla
  • Aa:
    on binde 1 5 8 Yanıtla
  • 6490203:
    öyle bir ihtimal yokta inşallah olur 4 4 Yanıtla
  • mehmet akar:
    Galatasarayı evinde yenerse kupayı neden almasın kaliteli oyuncuları var. 2 2 Yanıtla
  • Özden Acar:
    m.u{ba842ee VFED..CL. .F....ID 0,154-816,534 #7f0a005a app:id/answerText aid=1073741824} 1 1 Yanıtla
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