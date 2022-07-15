Fenerbahçe 'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda karşılaşacağı Dinamo Kiev müsabakası öncesi UEFA'ya verdiği 25 kişilik liste belli oldu. Sarı-lacivertlilerin UEFA'ya sunduğu kadroda Kim Min Jae, Tisserand, Gustavo, Samatta, Lemos, Caulker, Meyer, Nazım Sangare, Çağtay Kurukalıp ve Tiago Çukur yer almadı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'nin UEFA listesi belli oldu - Son Dakika

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