Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Edin Dzeko'nun dedesi yaşamını yitirdi! Tabutu kendisi mezara indirdi - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Edin Dzeko'nun dedesi yaşamını yitirdi! Tabutu kendisi mezara indirdi

29.07.2023 15:30

Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Edin Dzeko, dedesini kaybetti. Saraybosna'da düzenlenen cenaze töreninde yıldız futbolcunun dedesinin tabutunu bizzat mezara kadar indirmesi dikkat çekti.

Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Edin Dzeko acı bir haberle sarsıldı. Boşnak golcünün dedesi hayatını kaybetti. Dzeko'nun dedesi, Saraybosna'da düzenlenen cenaze töreniyle defnedildi.

TABUTU MEZARA KENDİSİ İNDİRDİ

Sarı-lacivertli taraftarların bu yıl çok şey beklediği yıldızın cenaze töreninde bir hayli üzgün olduğu gözlenirken dedesinin tabutunu bizzat mezara kadar indirmesi dikkat çekti.

Cenaze töreninden kareler;

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Edin Dzeko, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Edin Dzeko'nun dedesi yaşamını yitirdi! Tabutu kendisi mezara indirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Edin Dzeko'nun dedesi yaşamını yitirdi! Tabutu kendisi mezara indirdi - Son Dakika
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