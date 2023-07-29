Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Edin Dzeko acı bir haberle sarsıldı. Boşnak golcünün dedesi hayatını kaybetti. Dzeko'nun dedesi, Saraybosna'da düzenlenen cenaze töreniyle defnedildi.
Sarı-lacivertli taraftarların bu yıl çok şey beklediği yıldızın cenaze töreninde bir hayli üzgün olduğu gözlenirken dedesinin tabutunu bizzat mezara kadar indirmesi dikkat çekti.
Cenaze töreninden kareler;
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Edin Dzeko'nun dedesi yaşamını yitirdi! Tabutu kendisi mezara indirdi - Son Dakika