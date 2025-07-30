Fenerbahçe'nin Yeni Sponsorluk Anlaşması - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin Yeni Sponsorluk Anlaşması

30.07.2025 14:50
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Fenerbahçe, mali bağımsızlığına ulaşacağını ve yeni sponsorluk anlaşmaları ile büyüme hedefini sürdüreceğini açıkladı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yapılan sponsorluk anlaşmalarıyla mali bağımsızlığa ulaşacaklarını söyleyerek, "Bizim ne şekilde göreve geldiğimizi hatırlıyorsunuz. Mali bağımsızlığı açıklamaya ramak kaldı. Biz doğru yoldayız" dedi.

Fenerbahçe, stadyum isim hakkı ve Futbol A Takımı'nın Avrupa maçlarında giyeceği formanın göğüs sponsorluğunu kapsayan anlaşmanın imza töreni, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi içerisinde yer alan 1907 Tribünü'nde gerçekleştirildi. Törende konuşan Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, "Tarihimizin en değerli iş birliklerinden birine imza atmaktayız. Ülker ile 2015 yılında başlayan isim anlaşmamız 2025-2026 sezonu sonu itibarıyla tamamlanmıştı. Ülker, Fenerbahçe'nin pek çok tarihi anına, duygusal buluşmalarına eşlik etti. Ülkemize sunduğu çok yönlü katkılarla, Türk sporuna katkılarıyla stadyum isim hakkı için 4 büyük ajansla çalıştık. Güçlü bir global marka arayışına girdik. Aylardır devam eden görüşmeler neticesinde dünyanın en hızlı büyüyen markalardan biriyle anlaşma sağladık. Bu iş birliği yalnızca kulübümüz için değil, Türk sporu için çok değerli olacak. Bugün stadımızın yeni adı ile ilk karşılaşmamıza çıkacağız" dedi.

Ali Koç: "Avrupa'daki en yüksek anlaşmalardan bir tanesidir"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yapılan anlaşmanın göreve geldikleri vizyon doğrultusunda yapıldığına vurgu yaparak, "Bugün Türk spor tarihinin benzeri olmayan anlaşmayı kamuoyuna resmi olarak duyurmak için buradayız. Son derece gururluyuz ve heyecanlıyız. Bir önceki isim sponsorumuz Ülker grubu ve Murat Ülker'e teşekkür ediyorum. Türkiye'de bir spor kulübünün imza attığı en büyük anlaşma. Stadımıza 2. defa sponsor alıyoruz. Avrupa'da bu yeni yeni oluyor. Avrupa'daki en yüksek anlaşmalardan bir tanesidir. Bu anlaşma sadece ticari anlaşma değil, hayale verilen sözdür. Bugün sadece mabedimizin yeni ismini açıklamıyoruz. Fenerbahçe'nin her geçen gün büyüyen bir kulüp olduğu kararlılığının altınız çiziyoruz. Biz yola çıktığımızda sadece sportif başarılar değil mali disipliniyle, kurumsal yapısıyla, şeffaflığıyla, itibarıyla örnek bir yapıya kavuşturmanın sözünü vermiştik. Bu anlaşma o vizyonun yansımasıdır. Uzun vadeli yol arkadaşlığı olarak görüyoruz. Fenerbahçe global bir marka olma yolunda adım adım ilerlemektedir" şeklinde konuştu.

"Transferde bugün bile bir şeyler olabilir"

Transferle ilgili soruya Başkan Ali Koç, "Transferde bugün bile bir şeyler olabilir" diye cevap verdi. Koç, stadyumun isminin 'Atatürk Stadı' olmasıyla ilgili girişimleri üzerine bilgi vererek, "Stadımızın çatısında Mustafa Kemal Atatürk yazıyor. Birden fazla başvuru oldu, henüz yanıt olmadı. Nezaketen cevap alamadık" ifadelerini kullandı.

"Mali bağımsızlığı açıklamaya ramak kaldı"

Yapılan bu anlaşmalarla mali bağımsızlığa ulaşacaklarını belirten sarı-lacivertlilerin başkanı, "Bizim ne şekilde göreve geldiğimizi hatırlıyorsunuz. Geldiğimiz noktada mali bağımsızlığı açıklamaya ramak kaldı. Biz doğru yoldayız. Mali genel kurul geldiği zaman gelirlerimizin yüzde 50'si serbest kalması. Çok ciddi faizler ödedik. Bu gibi anlaşmalar bizim açımızdan çok değerli. Mali genel kurulda bunları açıklayacağız" açıklamasında bulundu.

Anlaşmanın detayları

2025-2026 sezonundan itibaren 5+5 sezon geçerli olmak üzere stadyum isim sponsorluğu ve 2+3 sezon geçerli olmak üzere Futbol A Takımı Avrupa forma göğüs sponsorluğu için anlaşmaya varıldı. Anlaşma detaylarına göre; sarı-lacivertliler 2025-2026 futbol sezonu ve devam eden sezonlar için stadyum isim ve sponsorluk bedeli için 10 milyon Euro; Futbol A Takımı Avrupa forma göğüs sponsorluğu bedeli ise 4 milyon Euro ve devam eden sezonlar için minimum 4 milyon Euro gelir elde edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Fenerbahçe, Ali Koç, Ekonomi, Finans, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin Yeni Sponsorluk Anlaşması - Son Dakika

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