Fenerbahçe'nin geçtiğimiz günlerde geleceğe yatırım transferi olarak kadrosuna kattığını açıkladığı Abdou Aziz Fall, takımıyla birlikte Portekiz kampına gidemedi.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe'nin yeni transferi Abdou Aziz Fall'ın neden Portekiz kampına dahil olamadığı ortaya çıktı. Haberde, 18 yaşındaki oyuncunun 'Schengen vizesi' olmadığı için Portekiz kampına gidemediği belirtildi.
Fenerbahçe, bu yaz transfer döneminde Senagal'in Essanaye kulübünde forma giyen 18 yaşındaki oyuncuyu bonservis bedeli ödemeden 5 yıllığına kadrosuna katmıştı. Genç oyuncu, Sarı-lacivertlilerin Fatih Karagümrük ile oynadığı karşılaşmada ilk kez forma şansı buldu.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'nin Yeni Transferi Abdou Aziz Fall'ın Portekiz kampına gidememe sebebi belli oldu - Son Dakika
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