Fenerbahçe'nin yeni transferi Ezgjan Alioski'nin ismi olay oldu! Kulüp paylaştığı videoyla tartışmaları bitirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe'nin yeni transferi Ezgjan Alioski'nin ismi olay oldu! Kulüp paylaştığı videoyla tartışmaları bitirdi

03.08.2022 00:22
Fenerbahçe'nin yeni transferi Ezgjan Alioski'nin ismi olay oldu! Kulüp paylaştığı videoyla tartışmaları bitirdi

Fenerbahçe'nin yeni transferi Ezgjan Alioski'nin isminin nasıl telaffuz edildiği tartışma konusu olurken, sarı-lacivertli kulüp kafalardaki soru işaretlerini bitiren bir video yayınladı.

Fenerbahçe, Kuzey Makedonyalı sol bek Ezgjan Alioski'yi renklerine bağladı. Sarı-lacivertlilerin yeni transferinin isminin nasıl telaffuz edildiği ise merak konusu oldu.

İSMİNİ KENDİSİ TELAFFUZ ETTİ

Al-Ahli takımından Kuzey Makedonyalı sol bek Ezgjan Alioski'yi 1 yıllık kiralık olarak renklerine bağlayan Fenerbahçe, futbolcu ile ilgili özel bir video paylaştı. Sarı-lacivertli takıma imza attığı andan itibaren isminin nasıl telaffuz edildiği merak konusu olan futbolcu, videoda adını "Ezjan Alioski" olarak dile getirdi. Paylaşım kısa sürede sarı-lacivertli taraftarlardan binlerce beğeni aldı.

YORUMLAR
500
Fenerbahçe, 35 yaşındaki eldiven Salvatore Sirigu'nun transferi için adım atıyor! Fenerbahçe, 35 yaşındaki eldiven Salvatore Sirigu'nun transferi için adım atıyor! Süper Lig ile ilgili '3 büyüklere deplasman yasağı uygulanacak' iddiası sosyal medyayı karıştırdı! Süper Lig ile ilgili '3 büyüklere deplasman yasağı uygulanacak' iddiası sosyal medyayı karıştırdı! Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, sezonu açtı Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, sezonu açtı

Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin yeni transferi Ezgjan Alioski'nin ismi olay oldu! Kulüp paylaştığı videoyla tartışmaları bitirdi - Son Dakika


Son Dakika
23:46 Inter, milli futbolcumuz Merih Demiral'ı renklerine bağlayacak yolu buldu!
23:42 Çin ile ABD'yi karşı karşıya getiren Tayvan'ı bu kadar önemli kılan ne? İşte altında yatan sebeplerden en önemlisi
23:18 Bolu'da, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran 28 tekstil işçisinden 26'sı taburcu edildi!
23:01 Annesinin kına yakarak askere uğurladığı Piyade Er Yusuf Sofioğlu bugün şehit olmuştu! İşte yürek yakan o anlar
23:04 Ekrem İmamoğlu yemek yemeye araç konvoyuyla gitti! Kapı açma ayrıntısı dikkatlerden kaçmadı
22:51 Galatasaray'ın yeni transferi gelir gelmez sakatlık yaşadı! Leo Dubois, 3 hafta yeşil sahalara çıkamayacak
19:37 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan "PKK'ya yandaş çıkıyorsun" diyen Erzurumlu vatandaşa: Kim PKK'ya destek çıkıyorsa Allah belasını versin
22:36 Erdoğan'ın müjdesini verdiği sosyal konut projesinde ayrıntılar netleşiyor: Taksitler 2-3 bin TL'den başlayacak
22:35 Fenerbahçe, 35 yaşındaki eldiven Salvatore Sirigu'nun transferi için adım atıyor!
21:38 Süper Lig ile ilgili "3 büyüklere deplasman yasağı uygulanacak" iddiası sosyal medyayı karıştırdı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2022 00:22:32. #1.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin yeni transferi Ezgjan Alioski'nin ismi olay oldu! Kulüp paylaştığı videoyla tartışmaları bitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement