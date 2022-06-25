Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln Henrique hazırlık maçlarındaki performansıyla mest etti

Jorge Jesus yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe, Tirana ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleye sarı-lacivertlilerin yeni transferi Lincoln Henrique damga vurdu.

LINCOL HENRIQUE ŞOV

Brezilyalı futbolcu, Tirana karşısında serbest vuruş ve kornerden olmak üzere iki asiste imza attı. Lincoln'ün asistlerinde Berisha ve Novak gol atan futbolcular oldu. 23 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'nin Shkupi karşında oynadığı ilk hazırlık maçında da 1 gol atmıştı.

SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU

Gösterdiği performansla sosyal medyada gündeme oturan Lincol Henrique, sarı-lacivertlileri mest etti. Fenerbahçe taraftarı, Brezilyalı futbolcu için övgü dolu yorumlar yaptı.