Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln Henrique hazırlık maçlarındaki performansıyla mest etti - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln Henrique hazırlık maçlarındaki performansıyla mest etti

25.06.2022 19:32
Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln Henrique hazırlık maçlarındaki performansıyla mest etti

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'de yeni transfer Lincoln Henrique hazırlık maçlarındaki performansıyla beğeni topladı. Brezilyalı futbolcu, Shkupi maçında 1 gol atarken Tirana karşısında oynanan mücadelede ise 2 asist yaptı

Jorge Jesus yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe, Tirana ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleye sarı-lacivertlilerin yeni transferi Lincoln Henrique damga vurdu.

LINCOL HENRIQUE ŞOV

Brezilyalı futbolcu, Tirana karşısında serbest vuruş ve kornerden olmak üzere iki asiste imza attı. Lincoln'ün asistlerinde Berisha ve Novak gol atan futbolcular oldu. 23 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'nin Shkupi karşında oynadığı ilk hazırlık maçında da 1 gol atmıştı.

Sen neymişsin Lincoln! Fenerbahçe'nin yeni transferi hazırlık maçında resital yaptı

SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU

Gösterdiği performansla sosyal medyada gündeme oturan Lincol Henrique, sarı-lacivertlileri mest etti. Fenerbahçe taraftarı, Brezilyalı futbolcu için övgü dolu yorumlar yaptı.

Sen neymişsin Lincoln! Fenerbahçe'nin yeni transferi hazırlık maçında resital yaptı
Sen neymişsin Lincoln! Fenerbahçe'nin yeni transferi hazırlık maçında resital yaptı
Sen neymişsin Lincoln! Fenerbahçe'nin yeni transferi hazırlık maçında resital yaptı
Sen neymişsin Lincoln! Fenerbahçe'nin yeni transferi hazırlık maçında resital yaptı
Sen neymişsin Lincoln! Fenerbahçe'nin yeni transferi hazırlık maçında resital yaptı
YORUMLAR
500
Fenerbahçe Danilo Pereira'yı renklerine katmak istiyor! Teknik direktör Jorge Jesus devrede Fenerbahçe Danilo Pereira'yı renklerine katmak istiyor! Teknik direktör Jorge Jesus devrede Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları

Jorge Jesus, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln Henrique hazırlık maçlarındaki performansıyla mest etti - Son Dakika


Son Dakika
19:32 Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln Henrique hazırlık maçlarındaki performansıyla mest etti
19:08 Real Madrid ile sözleşmesi sona eren Gareth Bale, ABD ekibiyle 1 yıllık kontrat imzalayacak
18:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dile getirdiği idam cezasına 6'lı masadaki Karamollaoğlu destek verdi
18:54 Fırat Kalkanı bölgesinde 5, Pençe-Kilit bölgesinde ise 2 terörist etkisiz hale getirildi
18:13 Beşiktaş, Wout Weghorst ile anlaşmaya varmak üzere! Golcü İstanbul'a geliyor
17:44 Fenerbahçe Danilo Pereira'yı renklerine katmak istiyor! Teknik direktör Jorge Jesus devrede
17:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri ile görüştü! İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik talebi hakkında hususla ele alındı
17:01 Futsal U19 Milli Takımımız hayat kurtardı! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı
16:24 Demet Akalın, Nagihan'ın Survivor yarışmasından elenmesine sitem etti: Yazık günah
16:06 UEFA Başkanı, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası için Türkiye'nin güçlü bir aday olduğunu açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2022 19:45:28. #1.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln Henrique hazırlık maçlarındaki performansıyla mest etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement