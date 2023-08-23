İsmail Kartal'ın rotasyon talebini Tadic reddetti: Ben alışığım

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Fenerbahçe'de takıma liderlik eden yeni transfer Tadic, İsmail Kartal'a özel talepte bulunarak rotasyona girmedi. Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Sırp yıldız, haftada 3 maç oynamaya alışkın olduğunu belirterek, 90 dakika sahada kalmak istediğini Kartal'a söyledi.

"90 DAKİKA SAHADA KALMAYA HAZIRIM"

İsmail Kartal'ın yaptığı toplantıda söz alan Tadic, "Ben haftada 3 maç oynamaya alışığım, sizin için de sorun yoksa rotasyona girmeyeyim. Bütün maçlarda 90 dakika sahada kalmaya hazırım." ifadelerini kullandı.

HER MAÇA İLK 11 BAŞLIYOR

Tadic'in bu talebi sonrası İsmail Kartal, Sırp yıldızı her maç ilk 11'de sahaya sürdü. Takıma saha içinde liderlik eden Tadic, kısa sürede taraftarın da sevgilisi oldu.