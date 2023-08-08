Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Emre Mor, 1 ay sahalardan uzak kalacak

Süper Lig devi Fenerbahçe'ye UEFA Konferans Ligi'nde karşılaştığı Zimbru maçında sakatlanan yıldız futbolcusu Emre Mor'dan kötü haber geldi.

STRES KIRIĞI TESPİT EDİLDİ

Sözcü'de yer alan habere göre, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turundaki Zimbru maçında sakatlanan Emre Mor'un durumu belli oldu. 26 yaşındaki futbolcunun yapılan tetkiklerde stres kırığı tespit edildiği ve en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

9 GOLE KATKI SAĞLADI

2022-23 sezonunda Fenerbahçe formasıyla 41 maçta sahaya çıkan Emre Mor, söz konusu mücadelerde 6 gol atarken 3 de asist kaydetti.