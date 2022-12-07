Fenerbahçe'nin yıldızına İtalya'dan kafa karıştıracak teklif! Vereceği karar merakla bekleniyor

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Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe'de sezona müthiş başlayan Enner Valencia, Dünya Kupası'ndaki bireysel performansıyla da adından söz ettirdi. Ekvadorlu yıldıza sürpriz bir talip çıktı.

FIORENTINA, VALENCIA'YA TALİP OLDU

Sporx'in Corriere dello Sport'tan aktardığı habere göre, İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina, Enner Valencia'yı yakından izliyor. Haberde Fiorentina Teknik Heyet Sorumlusu Nicolas Burdisso'nun Katar'a giderek Valencia'yı tribünden takip ettiği ifade edildi. Fiorentina'nın ocak ayında olmasa bile sezon sonunda Enner Valencia için girişimlerde bulunabileceği belirtildi.

GOL MAKİNESİ

Süper Lig'de ve Avrupa Ligi'nde toplam 20 maçta 15 gol ile 4 asistlik katkı veren 33 yaşındaki futbolcu Dünya Kupası'nda da göz doldurmuştu. Açılış maçında ülkesi Ekvador'u ev sahibi Katar karşısında 2 golle zafere taşıyan Valencia, Hollanda'ya attığı golle de takımına 1 puanı getirmişti.