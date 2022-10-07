UEFA Avrupa Ligi B Grubu 3. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında AEK Larnaca'yı 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde Michy Batshuayi karşılaşmada attığı golle önemli bir istatistiğe ortak oldu.
AEK Larnaca karşısında sarı-lacivertli formayla 5. resmi maçına çıkan Batshuayi, 26. dakikada gol atarak takımını öne geçiren isim oldu. Belçikalı yıldız bu golüyle, sarı-lacivertlilerin efsane futbolcusu Tuncay Şanlı'dan sonra ilki başardı.
Avrupa kupalarının grup ve sonrası aşamalarında Tuncay Şanlı'dan (2007'de 3 maç) bu yana üst üste 2 ve daha fazla iç saha karşılaşmasında gol atan ilk Fenerbahçeli oyuncu olmayı da başardı.
Son Dakika › Spor › Transferi eleştiri alan Batshuayi, Avrupa Ligi'nde attığı gollerle Fenerbahçe tarihine geçti - Son Dakika