Rahatsızlanan Arda Güler, Ümit Milli Takım kadrosundan çıkarıldı - Son Dakika
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Rahatsızlanan Arda Güler, Ümit Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

26.09.2022 15:31

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, viral gastroenterit tanısı sedeniyle Ümit Milli Takım kadrosundan çıkarıldı.

Hafta sonu Beşiktaş ile karşılaşacak Fenerbahçe'ye Arda Güler'den kötü haber geldi. Genç yıldızın viral gastroenterit tanısı nedeniyle Ümit Milli Takım kadrosundan çıkarıldığı belirtildi.

TEDAVİSİNE HEMEN BAŞLANDI

TFF'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Gürcistan ile İstanbul'da oynayacağı özel maçın hazırlıkları kapsamında TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çalışmalarını sürdüren Ümit Milli Takımımızda Arda Güler, 25 Eylül 2022 tarihinde gece başlayan karın ağrısı, bulantı ve kusma yakınmaları nedeniyle acil koşullarda ilgili hastaneye götürülmüş, burada yapılan tetkikler ve tıbbi değerlendirme sonucunda "viral gastroenterit" tanısıyla tedavisine başlanmıştır.

3 GÜN İSTİRAHAT EDECEK

Önerilen tedavi çerçevesinde üç gün süre ile istirahat ve destekleyici tıbbi uygulamalar planlanarak Ümit Milli Takımımızın Gürcistan ile oynayacağı özel maçın aday kadrosundan çıkarılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

GASTROENTERİT NEDİR?

Akut gastroenterit, sindirim sisteminin enfeksiyon veya iltihaplanmasıyla tetiklenen kısa süreli bir hastalıktır. Çok yaygın olan karın krampları, ishal veya kusma gibi semptomlar, çoğunlukla hastalığa eşlik eder. Genel olarak viral ya da bakteriyel kaynaklı olabilen gastroenterit hastalığı, parazitler veya kimyasallar nedeniyle de ortaya çıkabilir.

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Son Dakika Spor Rahatsızlanan Arda Güler, Ümit Milli Takım kadrosundan çıkarıldı - Son Dakika


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