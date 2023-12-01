Fenerbahçe'nin yıldızı Tadic, Avrupa'daki kabus akşamı için sadece "Kabus" diyebildi

Her şey bu kareden sonra oldu! Güzel model dev dalgalara kapıldı

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe, deplasmanda Nordsjaelland'a 6-1 mağlup olurken karşılaşma sonrası sarı-lacivertlilerin kaptanı Dusan Tadic yaşananları "Utanç" olarak değerlendirdi.

"PLANIMIZIN TAMAMEN TERSİNE İŞLER YAPTIK"

Tadic yaptığı açıklamada, "Utanç dolu bir akşamdı! Gerçekten çok üzüntülüyüz. Fenerbahçe için bu kadar farklı bir mağlubiyet mümkün olmamalıydı. Özür diliyoruz. Buraya gelen taraftarlarımız böyle bir sonucu hak etmedi. Yapmamız gereken şeyleri yapamadık. Rakibe çok fazla izin verdik. Planımız bu değildi, agresif olmaktı. Planımızın tamamen tersine işler yaptık. Zihnen ve duruş olarak istediğiniz oyunu ortaya koyamazsanız böyle bir sonuç ortaya çıkar." dedi.

"TRNAVA MAÇINDA EN İYİSİNİ ORTAYA KOYMAK İSTEYECEĞİZ"

Sırp futbolcu ayrıca, "Pazartesi günü oynayacağımız maça odaklanacağız. Gruptan çıkabilmek adına elimizden gelenin en iyisini ortaya koyacağız. Trnava maçında en iyisini ortaya koymak isteyeceğiz. Sonrasında neler olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.