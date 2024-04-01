Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yarın Yapılacak

Fenerbahçe Kulübünün olağanüstü genel kurul toplantısı, çoğunluk sağlanması durumunda yarın yapılacak.
Gündemde futbol faaliyetlerinin durdurulması ya da ligden çekilme yer alıyor.
Ülker Stadyumu'nda gerçekleştirilecek genel kurul toplantısı saat 17.00'de başlayacak. Olağanüstü genel kurul toplantısı, yarın çoğunluk sağlanamaması durumunda 9 Nisan'da çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak. Genel kurula aidat borcu olmayan üyeler katılabilecek.
Trabzonspor ile oynanan Süper Lig maçında yaşanan olayların ardından olağanüstü genel kurula gitme kararı alan sarı-lacivertli kulüp, "Futbol A takımının Süper Lig'den çekilmesi dahil alınacak aksiyonların değerlendirilmesi." gündemiyle toplanacak.
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Erzurum'da sezonu erken açan Palandöken Kayak Merkezi, bahar aylarına rağmen hala ziyaretçilerini ağırlıyor. Dünyanın en uzun ve en dik kayak pistlerine sahip olan Palandöken, çeşitli etkinlikler ve konaklama imkanlarıyla dikkat çekiyor. Tatilcilerin ve spor severlerin ilgi odağı olan Palandöken, yurt içi ve yurt dışından da talep görüyor.
Okul Sporları faaliyet programı kapsamında düzenlenen Oryantiring Yıldız Erkekler ve Yıldız Kızlar müsabakaları Fuar Alanında tamamlandı. Yunus Emre Ortaokulu ve Osman Atilla Ortaokulu takımları birinci oldu. Utku Şimşek ve Zeren Bakırcı bireyselde birinci oldu. Ödüller Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen ve Okul Sporları Şube Müdürü Adil Kamberoğlu tarafından verildi.
Trendyol Süper Lig'de 31. hafta, yarın oynanacak 4 maçla başlayacak. İstanbulspor, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak olan haftanın açılış maçı olacak. Hafta, 4 Nisan Perşembe günü yapılacak 2 mücadeleyle tamamlanacak.
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında İstanbulspor ile deplasmanda karşılaşacak. Rize temsilcisi, son maçında Gaziantep FK'yi yendi ve 7. sırada yer alıyor. Casper Hojer, Benhur Keser, Mithat Pala ve Laine ise kadroda yer alamayacak. İstanbul'a giden ekip, son hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.
MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Bitexen Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Ankaragücü, son maçta galibiyet elde etti ve düşme hattının 2 puan önünde 14. sırada yer alıyor. Antalyaspor ise Beşiktaş'ı yendi ve 8. sırada bulunuyor. Ankaragücü deplasmanda galibiyet hasreti yaşıyor ve son 4 maçını kaybetti. İki efsane futbolcu Emre Belözoğlu ve Sergen Yalçın ise ikinci kez teknik direktörlük kariyerlerinde rakip olacak.
Galatasaray ile Atakaş Hatayspor arasında geride kalan 7 lig maçından 4'ünü Galatasaray kazanırken, Hatayspor 3 maçtan galibiyetle ayrıldı. İki ekip İstanbul'da yapılan maçlarda 3 kez karşılaştı ve Galatasaray bu maçların tamamını kazandı. Galatasaray, rakibini ligde bir kez 4-0, bir kez de 3-0 yenerek en farklı skorları elde etti. Hatayspor ise 2020-2021 sezonunda sahasında Galatasaray'ı 3-0 mağlup etti.
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak. Galatasaray, 30 maç sonunda liderlik koltuğunda yer alırken, Atakaş Hatayspor ise 15. sırada bulunuyor. Galatasaray'da kaleci Günay cezası nedeniyle kadroda yer alamayacak. Takımda ayrıca birçok oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Galatasaray'ın ara transfer döneminde transfer ettiği Serge Aurier, ilk maçına çıkabilir. Teknik direktör Okan Buruk, Mircea Lucescu'nun iç saha galibiyet rekorunu kırmak istiyor. Galatasaray, son 11 lig maçını kazandı ve sahasında bu sezon hiç puan kaybetmedi. Galatasaray, bu sezon sadece Hatayspor'a mağlup oldu. Barış Alper Yılmaz ise 100. maçına hazırlanıyor.
Antalya'da düzenlenen Vestel Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda İbrahim Çolak halka aletinde, Adem Asil ise yer aletinde altın madalyanın sahibi oldu. Muratpaşa ilçesindeki İbrahim Çolak Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, milli sporcular finallerde başarılı performans sergiledi. İbrahim Çolak halka aleti finalinde 14.650 puanla altın madalya kazanırken, Adem Asil yer aleti finalinde 14.400 puanla birinci oldu.
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