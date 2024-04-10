Fenerbahçe, Olimpiakos ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finalde karşılaşacak - Son Dakika
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Fenerbahçe, Olimpiakos ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finalde karşılaşacak

Fenerbahçe, Olimpiakos ile UEFA Avrupa Konferans Ligi\'nde çeyrek finalde karşılaşacak

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final turu, Fenerbahçe'nin deplasmanda Yunan ekibi Olimpiakos ile yapacağı maçla başlayacak. Çeyrek final ilk maçları TSİ 19.45'te başlayacak ve rövanş müsabakaları 18 Nisan'da yapılacak.

10.04.2024 12:42
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final turu, yarın oynanacak maçlarla başlayacak. Fenerbahçe, deplasmanda Yunan ekibi Olimpiakos ile karşılaşacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli üçüncü organizasyonu olan UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final aşaması, yarın oynanacak maçlarla başlayacak. Bu turdaki tüm maçlar TSİ 19.45'te başlayacak. Çeyrek final rövanş müsabakaları ise 18 Nisan'da yapılacak. Fenerbahçe, Yunan temsilcisi Olimpiakos'a konuk olacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final ilk maçlarının programı şu şekilde:

Viktoria Plzen - Fiorentina

Olimpiakos - Fenerbahçe

Club Brugge - PAOK

Aston Villa - Lille - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Olimpiakos ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finalde karşılaşacak - Son Dakika

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