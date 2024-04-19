Fenerbahçe, Olympiakos'a penaltılarla elendi - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe, Olympiakos'a penaltılarla elendi

UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Finali ikinci maçında Fenerbahçe, Olympiakos'a normal süresi 1-0 biten maçta penaltı atışlarında 3-2 kaybederek turnuvaya veda etti. Fenerbahçe, elemeler dahil 16 müsabakada 12 galibiyet, 4 mağlubiyet yaşadı.

19.04.2024 01:04
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UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Finali ikinci maçında Yunan temsilcisi Olympiakos'u normal süresi 1-0 biten maçta penaltı atışlarında 3-2 kaybederek turnuvaya veda etti.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Finali ikinci maçında Olympiakos'u konuk eden Fenerbahçe, rakibine penaltı atışlarında kaybederek elendi. Organizasyona 2. eleme turundan başlayan sarı-lacivertliler, sırasıyla Zimbru, Maribor ve Twente takımlarını eledi. Grup aşamasında Nordsjaelland, Ludogorets ve Spartak Trnava ile mücadele eden Fenerbahçe, grubu 12 puanla lider tamamladı ve doğrudan son 16 turuna yükseldi. Bu turda da Belçika ekibi Union Saint- Gilloise'i 3-0 ve 0-1'lik skorlarla eleyerek çeyrek finale adını yazdırdı. Çeyrek finalde Yunan temsilcisine ilk maçta 3-2 kaybeden Fenerbahçe, ikinci maçta 1-0 üstünlük kurarak karşılaşmayı uzatmalara taşıdı. Uzatmalarda gol sesi çıkmazken penaltı atışlarına geçildi. Livakovic'in 2 penaltı kurtarmasına rağmen, 3 penaltıdan yararlanamayan Fenerbahçe, yarı final biletini rakibine kaptırdı.

Konferans Ligi'nde bu sezon elemeler dahil 16 müsabakaya çıkan Fenerbahçe, 12 galibiyet, 4 mağlubiyet yaşadı. İsmail Kartal'ın öğrencileri rakip fileleri 40 kez havalandırırken, kalesinde 17 gol gördü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Olympiakos'a penaltılarla elendi - Son Dakika

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