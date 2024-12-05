Fenerbahçe, Olympiakos'u 3-2 Yenerek Galip Geldi

Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 3. haftasında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 3-2 yendi.
Atina'daki Melina Merkouri Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertliler, 16-25, 25-14, 25-19, 35-37 ve 15-8'lik setlerle 3-2 galip geldi.
Fenerbahçe Medicana, bu sonuçla grupta ikinci galibiyetini aldı. Olympiakos ise ikinci yenilgisini yaşadı.
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