Fenerbahçe Opet: 0-3

SALON: Narbonne
HAKEMLER: Andrea Puecher (İtalya), Sanja Miklosic (Slovenya)BEZIERS VOLLEY: Basso, Soto, King, Leyva, Farriol, Cugno, Rochelle (L) (Mauriat, Balfet (L), Howe)FENERBAHÇE OPET: Popovic, Naz, Fedorovtseva, Dicle Nur, Lazareva, Eda, Gizem (L) (Cansu (L), Ana Cristina)SETLER: 24-26, 15-25, 22-25
SÜRE: 76 dakika (28, 23, 25)
Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu üçüncü maçında deplasmanda Fransa'nın Beziers Volley takımını 3-0 mağlup etti ve 3'te 3 yaparak namağlup liderliğini korudu.
Kaynak: DHA
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