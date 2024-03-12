Fenerbahçe Opet, Allianz Vero Volley\'e 3-0 yenildi

TFF, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş dahil 9 kulübü PFDK'ya sevk etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanan maçlar sonrası aralarında Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da olduğu 9 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Antalyaspor, Kasımpaşa ve Gaziantep FK 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle, Fenerbahçe, Beşiktaş, Adana Demirspor, Hatayspor da 'saha olayları' nedeniyle disipline gönderildi. Galatasaray ve Kulüp Başkanı Dursun Özbek'in açıklamaları nedeniyle ayrı ayrı PFDK'ya sevk edildi. Ayrıca, Kayserisporlu futbolcu Arif Kocaman ve Pendikspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez de disipline gönderildi. Fenerbahçe ve Pendikspor ise takım halinde sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz ve görevlisi Sezer Baran Kuluğ ise 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle disiplin kuruluna gönderildi.