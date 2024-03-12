Salon: Allianz Cloud
Hakemler: Helena Geldof (Hollanda), Fabrice Collados (Fransa)
Allianz Vero Volley: Orro, Sylla, Folie, Egonu, Cazaute, Rettke (Castillo, Malual, Candi)
Fenerbahçe Opet: Fodorovtseva, Aslı Kalaç, Vargas, Meliha Diken, Fetisova, Drca ( Gizem Örge, Cristina, Stysiak, Ada Germen Korkmaz, Buse Ünal)
Setler: 25-21, 27-25, 25-20
Süre: 86 dakika (25, 32, 29)
Fenerbahçe Opet, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında deplasmanda İtalya'nın Allianz Vero Volley takımına 3-0 yenildi.
Karşılaşmanın rövanşı 19 Mart Salı günü İstanbul'da oynanacak.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Opet, Allianz Vero Volley'e 3-0 yenildi - Son Dakika
Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda heyecan bugün oynanan müsabakalarla sona erdi. İran erkekler futsalda altın madalya kazanırken, Ukrayna satranç klasik takımda şampiyon oldu. Ukrayna, toplam 19 madalyayla en başarılı ülke oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den iki başkan ve dokuz kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Antalyaspor, Kasımpaşa, Adana Demirspor, Hatayspor, Pendikspor ve Gaziantep FK farklı gerekçelerle disipline verildi. Ayrıca Trendyol 1. Lig'den Adanaspor, Sakaryaspor, Eyüpspor, Kocaelispor kulüpleriyle Kocaelispor yöneticisi Selçuk Kösemen, futbolcular David Skhirtladze ve Oğuz Ceylan, Teksüt Bandırmaspor Antrenörü Burhan Alıcı, Tuzlaspor yöneticisi Selahattin Çevik de disipline sevk edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanan maçlar sonrası aralarında Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da olduğu 9 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Antalyaspor, Kasımpaşa ve Gaziantep FK 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle, Fenerbahçe, Beşiktaş, Adana Demirspor, Hatayspor da 'saha olayları' nedeniyle disipline gönderildi. Galatasaray ve Kulüp Başkanı Dursun Özbek'in açıklamaları nedeniyle ayrı ayrı PFDK'ya sevk edildi. Ayrıca, Kayserisporlu futbolcu Arif Kocaman ve Pendikspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez de disipline gönderildi. Fenerbahçe ve Pendikspor ise takım halinde sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz ve görevlisi Sezer Baran Kuluğ ise 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle disiplin kuruluna gönderildi.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, topla ısınma ve pas çalışmalarıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, üç takımlı turnuva ile sona erdi. Galatasaray, yarın yapacağı idmanla Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam edecek.
FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Beşiktaş Kulübü'nün eski futbolcusu Tyler Boyd'a yaklaşık 1 milyon Euro tazminat ödemesine hükmetti. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından yapılan açıklamada, Boyd'a fesih tazminatı olarak 956 bin Euro'nun 4 Kasım 2022 tarihinden itibaren işleyecek yıllık yüzde 5 faizi ile birlikte ödeneceği belirtildi.
Trabzonspor, Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Futbolcular, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde antrenman yaparak dinamik ısınma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman çift kale maç ile sona erdi. Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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