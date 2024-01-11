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Fenerbahçe Opet, Calcit Kamnik'i 3-0 mağlup etti - Son Dakika
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Fenerbahçe Opet, Calcit Kamnik'i 3-0 mağlup etti

Fenerbahçe Opet, 2024 CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 5'inci maçında deplasmanda Slovenya temsilcisi Calcit Kamnik takımını 21-25, 17-25 ve 19-25 setler sonucu 3-0 mağlup etti. Grupta 5'te 5 yaparak namağlup liderliğini sürdüren ve çeyrek finali garantileyen sarı-lacivertliler, gruptaki 6'ncı ve son maçında 16 Ocak Salı günü saat 20.00'de evinde Polonya temsilcisi Grot Budowlani Lodz takımını ağırlayacak.

Fenerbahçe Opet, Calcit Kamnik\'i 3-0 mağlup etti
11.01.2024 - 22:46,
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SALON: Sportna Dvorana Tivoli

HAKEMLER: Benedikt Geukes (Almanya), Ksenija Jurkovic (Hırvatistan)

CALCIT KAMNIK: Najdic, Radiskovic, Hutinski, Sen, Pucelj, Riputer, Banko (L), Cizman, Boisa, Grubisic-Cabo

FENERBAHÇE OPET: Drca, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Meryem Boz, Ana Cristina, Fetisova, Gizem Örge (L), Stysiak, Meliha Diken, Buse Ünal

SETLER: 21-25, 17-25, 19-25

SÜRE: 71 dakika

Fenerbahçe Opet, 2024 CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 5'inci maçında deplasmanda Slovenya temsilcisi Calcit Kamnik takımını 21-25, 17-25 ve 19-25 setler sonucu 3-0 mağlup etti. Grupta 5'te 5 yaparak namağlup liderliğini sürdüren ve çeyrek finali garantileyen sarı-lacivertliler, gruptaki 6'ncı ve son maçında 16 Ocak Salı günü saat 20.00'de evinde Polonya temsilcisi Grot Budowlani Lodz takımını ağırlayacak.

Kaynak: DHA
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