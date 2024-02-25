Fenerbahçe Opet, deplasmanda Sarıyer Belediyespor'u 3-0 mağlup etti - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe Opet, deplasmanda Sarıyer Belediyespor'u 3-0 mağlup etti

Fenerbahçe Opet, deplasmanda Sarıyer Belediyespor\'u 3-0 mağlup etti

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında Fenerbahçe Opet, Bahçeköy Orman Fakültesi'nde oynanan maçta Sarıyer Belediyespor'u 15-25, 10-25, 15-25 setlerle 3-0 mağlup etti. Maç 67 dakika sürdü.

25.02.2024 19:01
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Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi

Hakemler: Recep Karakoç, Caner Çildir

Sarıyer Belediyespor: Merve Tanıl, Shemanova, Karmen Aksoy, Hristova, Aslı

Tecimer, Aleyna Vence (Simay Kurt, Işıl Öz, Merve Nezir, Begüm Hepkaptan, Shi, Ceylan Arısan)

Fenerbahçe Opet: Meliha Diken, Eda Erdem, Drca, Fedorovtseva, Aslı

Kalaç, Stysiak ( Gizem Örge, Vargas, Ana Cristina, Fetisova, Buse Ünal, Ada Germen Korkmaz, Cansu Çetin)

Setler: 15-25, 10-25, 15-25

Süre: 67 dakika (25, 19, 23)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Sarıyer Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Fenerbahçe Opet, deplasmanda Sarıyer Belediyespor'u 3-0 mağlup etti - Son Dakika
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