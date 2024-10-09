Fenerbahçe Opet EuroLeague\'de Kazandı

Spor

SALON: Palacium

HAKEMLER: Jan Baloun, Martin Van Hoye, Domen Krajnc

VILLENEUVE D'ASCQ: Bone 2, Causeur 2, Foppossi 11, Gueye 9, Leite 14, Slonjsak 10, Turcinovic 4, Kouadio, Guen

FENERBAHÇE OPET: Meesseman 20, Charles 18, Atkins 10, Williams 9, Badiane 6, Allemand 8, Alperi Onar 6, Sevgi Uzun 3, Olcay Çakır 1, Lekovic, Milic, Tilbe Şenyürek,

1'İNCİ PERİYOT: 19-25

DEVRE: 25-49

3'ÜNCÜ PERİYOT: 42-62

Fenerbahçe Opet, Kadınlar EuroLeague C Grubu ilk haftasında deplasmanda Fransa temsilcisi Villeneuve d'Ascq takımını 81-52 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi Fenerbahçe'de 18 sayı üreten Emma Meesseman oldu. Bu sonucun ardından sarı-lacivertliler, organizasyona galibiyetle başladı.