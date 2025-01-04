Fenerbahçe Opet İddialı: Namağlup Devam - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe Opet İddialı: Namağlup Devam

Sevgi Uzun, Fenerbahçe Opet'in tüm kulvarlarda namağlup ünvanını sürdürmek istediğini belirtti.

04.01.2025 22:47
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Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı oyuncularından Sevgi Uzun, namağlup ünvanını tüm kulvarlarda sürdürmek istediklerini söyledi.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında oynanan derbi maçta Galatasaray Çağdaş Faktoring'i deplasmanda 65-61 yenen Fenerbahçe Opet, ligde 13'te 13 yaparak yenilgisiz liderliğini devam ettirdi.

Sarı-lacivertli basketbolcu Sevgi Uzun, karşılaşmanın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Çok zorlu bir maç oynadıklarını anlatan 27 yaşındaki skorer oyun kurucu, "Buraya çok zorlu bir süreci geçerek geldik. Karşı takımı da tebrik ediyorum. Kendi takımımla gurur duyuyorum. Teknik heyet ve oyuncularla gurur duyuyorum. Çok güzel mücadele ettik. Seyir keyfi çok güzel bir maçtı. Zor deplasmandan galibiyetle ayrıldığımız için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Tüm kulvarlarda namağlup sezonda yola devam ettiklerine dikkati çeken tecrübeli basketbolcu, "Sezon çok uzun, yolumuz da çok uzun. Önümüzde çok zorlu bir süreç var. Aslında daha yeni başlıyoruz. Daha yeni ikinci yarı başladı. İnşallah namağlup devam ederiz ama çok zor maçlar bizi bekliyor. İnşallah oynayacağımız maçlardan galibiyetle ayrılıp bu namağlup seriyi sürdürebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Sevgi Uzun, Galatasaray ile oynanan derbi maçta 12 sayı, 4 asist, 5 ribaunt üreterek galibiyete önemli katkı sağladı.

Kaynak: AA

Galatasaray, Sevgi Uzun, Fenerbahçe, Basketbol, Kadın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Opet İddialı: Namağlup Devam - Son Dakika

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