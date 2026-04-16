Fenerbahçe Opet'in Şampiyonluk Hedefi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenerbahçe Opet'in Şampiyonluk Hedefi

Fenerbahçe Opet\'in Şampiyonluk Hedefi
16.04.2026 11:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası'nda şampiyonluk hedefliyor.

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı oyuncularından Nikolina Milic ile Gabby Williams, FIBA Avrupa Kupası'nda hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi.

Sarı-lacivertliler, İspanya'nın Zaragoza kentinde düzenlenen 6'lı final organizasyonunda tarihinin 3. Avrupa kupası için yarın parkeye çıkacak. Fenerbahçe Opet, yarın yarı finalde ev sahibi ülke ekibi Spar Girona ile mücadele edecek.

Nikolina ile Gabby, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, organizasyonda başarılı olacaklarına inandıklarını söylediler.

Final etabına ulaşmış olduklarından dolayı mutlu olduğunu söyleyen Nikolina, "Fenerbahçe'de yer almak demek hedefinizin her zaman kupalar kazanmak olması demek. Başka seçeneğiniz yok. Türkiye liginde şampiyon olduk. Çok kutlama şansımız olmadı çünkü önümüzde sezonun en büyük kupası, Avrupa kupası var. Hedefimiz kupayı kazanmak. Avrupa'nın en büyük organizasyonunda yer almak her basketbolcunun hayalidir. Ayrıca kazanabilecek pozisyonda olmak çok özel bir durum. Daha önce bunu başardık. Tekrardan başarma şansımız da yüksek. Umarım başarmak için hazır olacağız. Yarı finalde rakibimizin hangi takım olacağına odaklanmamalıyız. Bunun hakkında konuşmuyoruz. Sadece kendimize odaklanıyoruz. Kendimizin en iyi versiyonunu ortaya koyabilmek ana hedefimiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bosna Hersek asıllı Sırp pivot, sarı-lacivertli taraftarların desteğinin sezon boyunca sürdüğünü belirterek şöyle konuştu:

"Fenerbahçe ailesi çok özel. Taraftarımız bizim büyük bir parçamız. Bize ekstra güç veriyorlar, bu yüzden bizi desteklemelerine ihtiyacımız var. Sezon boyunca destekleri için teşekkür ediyorum ve şimdi İspanya'da desteğinize ihtiyacımız var. Gelemezseniz bile televizyondan bizlere destek olmayı unutmayın."

Gabby Williams: "Herkesin öz güveni çok yüksek"

ABD asıllı Fransız basketbolcu Gabby Williams, final etabı için takımın öz güveninin oldukça yüksek olduğunu vurguladı.

Oynadıkları basketboldan memnun olduğunu söyleyen 29 yaşındaki oyuncu, "Breanna Stewart takımımıza katıldı. Bununla birlikte takım daha iyiye gidecektir. Onunla tekrardan aynı takımda oynamak için heyecanlıyım. Herkesin öz güveni çok yüksek. Sevgi'nin Türkiye ligi finalinde en değerli oyuncu seçildiğini görmek çok güzeldi. 6'lı finalde Sevgi'nin daha da öz güvenli oynayacağına eminim. Genel olarak süreç için çok heyecanlıyım. Hazırlıklarımız iyi gidiyor. Stewart bize iyi uyum sağladı. Lig şampiyonluğundan kazandığımız ivmeyle yüksek seviyede çalışmaya devam ettiğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

Gabby, final etabında hiçbir takımı küçümsememeleri gerektiğinin altını çizerek, "Geçen sene bunu yaşadık. Bir takımı normal sezonda mağlup edebiliyorsunuz ama finalde durum tamamen farklı olabiliyor. Bu yüzden iki takımla da hiç karşılaşmamışız gibi düşünüp yeni bir odakla sahaya çıkacağız. Hala final maçından yapmamız gerekenler var. Bu yüzden finali çok düşünmemeye çalışıyorum. Derbi finali keyifli olacaktır. Türk basketbolseverler Türk finali izlemekten keyif alacaktır." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: AA

Basketbolcu, Fenerbahçe, Girona, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Opet'in Şampiyonluk Hedefi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2026 12:32:23. #.0.5#
SON DAKİKA: Fenerbahçe Opet'in Şampiyonluk Hedefi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.