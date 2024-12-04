Fenerbahçe Opet, Kadınlar Kupası'nı Kazandı - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe Opet, Kadınlar Kupası'nı Kazandı

Fenerbahçe Opet, ÇBK Mersin'i 65-64 yenerek 29. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandı.

04.12.2024 22:16
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Basketbolda 29. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı, ÇBK Mersin'i 65-64 yenerek kazanan Fenerbahçe Opet'in kaptanı Alperi Onar, "Kazanma alışkanlığını devam ettirmek için bu kupa çok önemliydi. Çok mutluyuz ve bugün bu kupayı kutlayacağız." dedi.

Kaptan Alperi Onar, maçın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada sezona başladıklarında bu kupayı kazanmayı hedeflediklerini söyledi.

Sezonun ikinci kupasını aldıklarını ifade eden Alperi, "Kazanma alışkanlığını devam ettirmek için bu kupa çok önemliydi. Çok mutluyuz ve bugün bu kupayı kutlayacağız." diye konuştu.

Sevgi Uzun da mücadelesinden ÇBK Mersin'i tebrik ederek "Galibiyetle ayrıldığımız ve kupanın galibi biz olduğumuz için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Olcay Çakır Turgut ise üst üste kupalar kazandıklarını ve bunun için mutlu olduklarını vurgulayarak, "Burada büyük emek var. Bugün buraya gelen ve bize destek olan herkese çok teşekkür ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Opet, Kadınlar Kupası'nı Kazandı - Son Dakika

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