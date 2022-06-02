Fenerbahçe Opet, milli voleybolcu Meryem Boz'u kadrosuna kattı - Son Dakika
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Fenerbahçe Opet, milli voleybolcu Meryem Boz'u kadrosuna kattı

02.06.2022 18:09
Fenerbahçe Opet, milli voleybolcu Meryem Boz'u kadrosuna kattı

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, milli oyuncu Meryem Boz'u kadrosuna dahil etti.

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, milli oyuncu Meryem Boz'u kadrosuna dahil etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında 34 yaşındaki pasör çaprazı ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kariyerinde birçok başarıya imza atan ve bir dönem de çubuklu formayı giyen tecrübeli oyuncu, Eskişehir DSİ Bentspor, İller Bankası, Atom Trefl Sopot, Nakhonnon, Bursa Büyükşehir Belediyespor, Nilüfer Belediyespor, Seramiksan, Galatasaray, Aydın Büyükşehir Belediyespor ve VakıfBank formalarını da terletti. Deneyimli isim, milli forma ile 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Elemeleri'nde 'En Değerli Oyuncu' seçilerek, adını rüya takıma yazdırmıştır. Meryem Boz'a 'Hoş geldin' diyor, sarı lacivertli forma ile sonsuz başarılar diliyoruz."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Opet, milli voleybolcu Meryem Boz'u kadrosuna kattı - Son Dakika


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