Fenerbahçe Opet, Reyer'i Yendi

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Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur ikinci maçında F Grubu'nda İtalya'nın Umana Reyer takımını deplasmanda 79-71 yendi.

Palasport Taliercio Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 20-13 önde tamamlayan sarı-lacivertliler, soyunma odasına da 40-29 üstün gitti. Final periyoduna 59-54 üstün giren Fenerbahçe Opet, parkeden 79-71 galip ayrıldı.

İkinci turdaki ilk maçında Çekya temsilcisi ZVVZ USK Prag'ı 75-71 yenen Fenerbahçe, bu sonuçla ikide iki yaptı.