Fenerbahçe Opet Şampiyon

04.04.2026 19:13
Fenerbahçe Opet, Galatasaray'ı yenerek Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon oldu.

FENERBAHÇE Opet Başantrenörü Miguel Mendez, "Namağlup olmak bizim için sadece bir detay. Günün sonunda önemli olan şeylerden biri hedeflerinize ulaşmak. Şampiyonluk bu sayede geldi. Çok zor bir sezon olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

Fenerbahçe Opet, Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında deplasmanda karşılaştığı Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 87-76 mağlup ederek seride durumu 3-0'a getirdi ve şampiyon oldu. Maçın ardından Fenerbahçe Opet Başantrenörü Miguel Mendez, değerlendirmelerde bulundu. Hedeflere ulaşmanın önemine vurgu yapan Mendez, "Namağlup olmak bizim için sadece bir detay. Günün sonunda önemli olan şeylerden biri hedeflerinize ulaşmak. Şampiyonluk bu sayede geldi. Çok zor bir sezon olduğunu söyleyebiliriz. Normal sezonda karşılaştığımız Emlak Konut, Nesibe Aydın, ÇBK Mersin... Çok zorlayıcı maçlar oldu sezon içerisinde. Kolay değildi ama burada süreci de takdir ediyorum. Benim istediğim ve hoşuma giden basketbolu da oynayabildiler. Takımdaşlık içerisinde ve topu çok paylaştılar. Bizim burada hedefimiz kupaları kulübüme getirmek oluyor" sözlerini sarf etti.

'HEDEFİMİZ EUROLEAGUE'DE ŞAMPİYON OLMAK'

EuroLeague Final Four'unda yer alacaklarını ve şampiyon olmak istediklerini dile getiren Miguel Mendez, "Öncelikle takımımın bir iki gün bunun keyfini çıkarması lazım. Yarı finalde EuroCup finalistiyle oynadık ve onları eledik. Bugün Galatasaray, Avrupa'nın en iyi takımların birisi ve belki de EuroLeague'de final oynayacağız. Bunun keyfini çıkarmamız gerekiyor. Hedefimiz tabii ki EuroLeague. EuroLeague'i oynamak çok zor. Elimizden geleni yapacağız. Hedefimiz tabii ki şampiyon olmak ve bunun için güzel bir şansımız var. Çok zor bir turnuva ve orası daha farklı" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

