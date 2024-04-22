Spor

- Aslı Kalaç: "Türkiye Kupası ve lig kupasını aldık, çok mutluyuz"

İSTANBUL - Sultanlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Opet'in milli oyuncusu Aslı Kalaç, "Çok istediğimiz Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde elendik ama ondan sonra biz düşmedik. Açıkçası Türkiye Kupası ve lig vardı. İki kupayı da aldık. Sezonu bu şekilde kapattığımız için çok mutluyuz" dedi.

Sultanlar Ligi play-off final serisi beşinci maçında Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 mağlup etti ve seride durumu 3-2'ye getirerek şampiyonluğa ulaştı. Sarı-lacivertlilerin başarılı oyuncusu Aslı Kalaç, kupa töreninin ardından İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Çok mutlu olduğunu belirten Kalaç, "Çok mutluyuz. Bizim için zorlu geçen bir sezon oldu. Dönem dönem sakatlıklarımız, hastalıklarımız oldu. Çok istediğimiz Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde elendik ama ondan sonra biz düşmedik. Açıkçası Türkiye Kupası ve lig vardı. İki kupayı da aldık. Sezonu bu şekilde kapattığımız için çok mutluyuz" diye konuştu.

Milli oyuncu takımda herkesin iyi mücadele ettiğini belirterek, "Takımda herkes kim olursa olsun, 14'te, 12'de, ilk 6'da herkes varını, yoğunu verdi. O yüzden bu konuda hiç şüphem yok" diyerek sözlerini noktaladı.