Fenerbahçe Opet Süper Kupa'yı Kazandı - Son Dakika
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Fenerbahçe Opet Süper Kupa'yı Kazandı

Fenerbahçe Opet, Beşiktaş'ı 79-63 yenerek FIBA Kadınlar Süper Kupa'nın sahibi oldu.

03.10.2024 18:16
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Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Yasmina Alcaraz Moreno (İspanya), Amal Dahra (Fransa), Veronika Obertova (Slovakya)

Beşiktaş: Lazic 4, Winterburn 14, Mühl 11, Elif Bayram 14, Hillsman 20, Melek Uzunoğlu, Hatice Gülçelik, Özge Özışık, Gizem Başaran Turan

Fenerbahçe Opet: Allemand 7, Sevgi Uzun 15, Williams 11, Meesseman 14, Badiane 10, Milic 6, Atkins 12, Olcay Çakır 2, Alperi Onar, Charles 2, Tilbe Şenyürek, İdil Saçalır

1. Periyot: 16-16

Devre: 37-33

3. Periyot: 51-55

Fenerbahçe Opet, ertelenen FIBA Kadınlar Süper Kupa karşılaşmasında Beşiktaş'ı 79-63 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Dün 1 dakika 56 saniye oynandıktan sonra taraftarların sahaya yabancı madde atmasından dolayı durdurulan ve ertelenen karşılaşma, bugün kaldığı yerden devam etti. Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Fenerbahçe Opet, pota altında Badiane ile etkili oldu. Beşiktaş ise Mühl'ün dış atışlardan bulduğu isabetlerle rakibinin farkı açmasını önledi. İlk çeyreğin son 1,5 dakikasında karşılıklı top kayıpları ve hatalardan dolayı sayı olmadı ve ikinci çeyreğe 16-16 beraberlikle gidildi.

Fenerbahçe Opet oyuncusu Milic'in turnikeden bulduğu sayıyla başlayan ikinci periyotta Fenerbahçe, rakibini pota altından zorlamaya devam etti. Hillsman ve Winterburn ile etkili olan Beşiktaş, 18. dakikada Elif Bayram'ın turnikesiyle farkı 6 sayıya çıkardı: 35-29. İlk yarının bitmesine 2 saniye kala Fenerbahçe Opet, Allemand'ın turnikesiyle 2 sayılık basket buldu ve soyunma odasına Beşiktaş'ın 37-33 üstünlüğüyle gidildi.

Fenerbahçe Opet, üçüncü periyoda tempoyu artırarak başladı. Atkins'in üç sayılık basketinin ardından Williams'la da dış atış isabeti bulan Fenerbahçe Opet, 22. dakikada öne geçti: 37-39. 28. dakikada Beşiktaşlı Mühl, ayağının kayması sonucu sakatlandı ve maça 5 dakika ara verildi. Mühl, salonu sedyeyle terk etmek zorunda kaldı. Maçın üçüncü periyodu Winterburn'ün son saniyede attığı üç sayılık basket sonrası Fenerbahçe Opet'in 55-51 üstünlüğüyle sona erdi.

Son periyot, sarı-lacivertli Sevgi Uzun'un orta mesafeden basketiyle başladı. Sert savunma yaparak rakibine hücumda şans tanımayan Fenerbahçe Opet, 38. dakikada Badiane'nin serbest atıştan bulduğu sayıyla farkı 20'ye çıkardı: 59-79. Maçın sonuna kadar etkili oyununu sürdüren Fenerbahçe Opet, karşılaşmayı 79-63 kazanarak FIBA Kadınlar Süper Kupa'nın sahibi oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Opet Süper Kupa'yı Kazandı - Son Dakika

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