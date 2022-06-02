Fenerbahçe Opet'ten 4 transfer - Son Dakika
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Fenerbahçe Opet'ten 4 transfer

02.06.2022 20:31
Fenerbahçe Opet'ten 4 transfer

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon kadro planlaması çerçevesinde 4 oyuncu ile sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon kadro planlaması çerçevesinde 4 oyuncu ile sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon kadro yapılanması dahilinde transferlere başladı. Sarı-lacivertli ekip, orta oyuncular Aslı Kalaç ile Ergül Avcı, Brezilyalı pasör Macris Carneiro ve milli pasör çaprazı Meryem Boz'u kadrosuna dahil ettiğini açıkladı. Ayrıca Fenerbahçe Opet, Rus milli pasör çaprazı Anna Lazareva'nın sözleşmesini de 1 yıl uzattı.Sarı-lacivertli ekipte Naz Aydemir Akyol, Dicle Nur Babat, Tutku Burcu Yüzgenç ve Mina Popovic ile yollar ayrıldı.


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Fenerbahçe Opet, Ergül Avcı Eroğlu'nu transfer etti Fenerbahçe Opet, Ergül Avcı Eroğlu'nu transfer etti Fenerbahçe Opet, Anna Lazareva ile 1 yıl daha devam edecek Fenerbahçe Opet, Anna Lazareva ile 1 yıl daha devam edecek
Kaynak: DHA

OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Fenerbahçe, voleybol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Opet'ten 4 transfer - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe Opet'ten 4 transfer - Son Dakika
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