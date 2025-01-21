Fenerbahçe Opet, Umana Reyer ile Karşılaşıyor

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Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi ikinci tur F Grubu beşinci maçında yarın İtalya'nın Umana Reyer takımıyla karşılaşacak.

Metro Enerji Spor Salonu'ndaki müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde ilk turda 6'da 6 yapan sarı-lacivertliler, ikinci turda ise oynadığı 4 maçı da kazanarak yoluna namağlup devam ediyor.

İtalya temsilcisi ise önceki turda 3 galibiyet, 3 mağlubiyet alırken bu turda oynadığı 3 maçtan da mağlup ayrıldı.

Sarı-lacivertliler, ikinci turda deplasmanda Umana Reyer'i 79-71 yendi.