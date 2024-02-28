Fenerbahçe Parolapara Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final rövanş maçında Asseco Resovia'yı konuk edecek - Son Dakika
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Fenerbahçe Parolapara Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final rövanş maçında Asseco Resovia'yı konuk edecek

Fenerbahçe Parolapara Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final rövanş maçında Asseco Resovia\'yı konuk edecek

Fenerbahçe Parolapara Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final rövanş maçında yarın Polonya'nın Asseco Resovia ekibini Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda konuk edecek. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak ve Belçikalı hakem Björn Willems ile Arnavut Igli Feshti tarafından yönetilecek. Fenerbahçe Parolapara, ilk maçı 3-1 kaybetmiş olmasına rağmen yarın rakibini 3-0 veya 3-1 yenmesi halinde finale çıkacak ekip olacak. Polonya ekibi ise her türlü galibiyet veya 2 set alması durumunda finale yükselme hakkını elde edecek.

28.02.2024 10:45
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Fenerbahçe Parolapara Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final rövanş maçında yarın Polonya'nın Asseco Resovia ekibini konuk edecek.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı Belçikalı hakem Björn Willems ve Arnavut Igli Feshti yönetecek.

Eşleşmede ilk maçı 3-1 kaybeden Fenerbahçe Parolapara'nın yarın rakibini 3-0 veya 3-1 yenmesi halinde finale çıkacak ekip oynanacak altın setle belli olacak.

Polonya ekibi, her türlü galibiyet veya 2 set alması durumunda adını finale yazdıracak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Parolapara Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final rövanş maçında Asseco Resovia'yı konuk edecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe Parolapara Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final rövanş maçında Asseco Resovia'yı konuk edecek - Son Dakika
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