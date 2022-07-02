Attila Szalai: Tek odak noktam Fenerbahçe - Son Dakika
Üye Girişi

Attila Szalai: Tek odak noktam Fenerbahçe

02.07.2022 22:10
Attila Szalai: Tek odak noktam Fenerbahçe

"Aksiyon durumunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz" "İsmail Yüksek harika bir oyuncu" "Jesus'un taktik, felsefe ve fikirlerine adapte olmaya çalışıyoruz" "Dinamo Kiev maçına en iyi şekilde hazırlanacağız" Mustafa AKIN / GRAZ (Avusturya), - Fenerbahçeli futbolcu Attila Szalai, "Tek odak...

"Aksiyon durumunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz"

"İsmail Yüksek harika bir oyuncu"

"Jesus'un taktik, felsefe ve fikirlerine adapte olmaya çalışıyoruz"  "Dinamo Kiev maçına en iyi şekilde hazırlanacağız"

Mustafa AKIN/ GRAZ (Avusturya), - Fenerbahçeli futbolcu Attila Szalai, "Tek odak noktam Fenerbahçe üzerine. Ben takımım için her şeyi vermek istiyorum bunun için çabalıyorum" dedi.Fenerbahçe, hazırlık maçında Sırbistan ekini Partizan'ı 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli futbolcu Attila Szalai, açıklamalarda bulundu. Kendileri için zor bir maç olduğunu ifade eden Szalai, "Yapmış olduğumuz sıkı idman temposundan sonra bu tip maçlar zor olabiliyor çünkü hazırlık devremiz yoğun tempoda geçiyor. Genel olarak iyi iş çıkardık hem ofansif hem defansif olarak. Geliştirmemiz gereken noktalar yok değil. Yeni taktiğe ve aksiyonlara adapte olmamız gerekiyor. İyi yolda olduğumuzu söyleyebilirim. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor" diye konuştu.  "AKSİYON DURUMUNU GERÇEKLEŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ" Defans hattında iyi oyuncuların bulunduğunu kaydeden Szalai, "Hepsi iyi performans ortaya koyuyor, iyi oyunculardan kurulu bir takımız. Birlikte oynamaktan keyif alıyoruz. Yeni bir taktik var. Aksiyon durumunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Oynatılmak istenen şeyi uygulamaya çalışıyoruz. Fiziksel olarak da en iyisini ortaya koymak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.  "İSMAİL YÜKSEK HARİKA BİR OYUNCU" İsmail Yüksek hakkında görüşleri sorulan Szalai, "Kendisi harika bir oyuncu, yüksek potansiyele sahip. Yaptıklarıyla bunu gösterdiğini düşünüyorum. Biz de O'nu destekliyoruz. Bugün 6 numarada oynadı ve iyi bir iş çıkardı, gururlu olduğumuzu söyleyebilirim" dedi. "JESUS'UN TAKTİK, FELSEFE VE FİKİRLERİNE ADAPTE OLMAYA ÇALIŞIYORUZ" Szalai, Jorge Jesus hakkında, "Dünya futbolunda herkesin hocayı tanıdığını düşünüyorum. Çalışmış olduğu her yerde başarılıydı, iyi performans ortaya koydu takımlarında. Bizim de hedefimiz bu başarıyı yakalamak. Her gün ondan yeni şeyler öğreniyoruz. Video analizlerinde de yeni şeyler öğreniyoruz. Şu anda onun taktik, felsefe ve fikirlerine adapte olmaya çalışıyoruz" diye konuştu. "DİNAMO KİEV MAÇINA EN İYİ ŞEKİLDE HAZIRLANACAĞIZ"

Dinamo Kiev maçı ile ilgili ise Szalai, "İyi takım o yüzden Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağız. En iyi şekilde hazırlanacağız. Şu anda tek odak noktam Fenerbahçe üzerine. Ben takımım için her şeyi vermek istiyorum bunun için çabalıyorum" dedi.

YORUMLAR
500
Herkes, İsmail Yüksek'i konuşuyor! Fenerbahçeli futbolcunun Partizan maçında yaptıkları gündeme oturdu Herkes, İsmail Yüksek'i konuşuyor! Fenerbahçeli futbolcunun Partizan maçında yaptıkları gündeme oturdu Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş sakatlık yaşadığı için kamptan ayrıldı Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş sakatlık yaşadığı için kamptan ayrıldı
Kaynak: DHA

İsmail Yüksek, Dinamo Kiev, Fenerbahçe, Avusturya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Attila Szalai: Tek odak noktam Fenerbahçe - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:54 İmzalanan üçlü muhtıra sonrası Terör örgütü yandaşları İsveç'te sokaklara çıktı
20:21 Ankara'da cani adam, ilk önce boşanma aşamasındaki eşini daha sonra da kendini vurdu
20:17 2 sarı kart gören Başpehlivan Şaban Yılmaz diskalifiye oldu! Sinirlerine hakim olamayarak hakem kulisine tırmandı
20:09 21 yaşındaki genç kıza kaldırımda yürüdüğü esnada araba çarptı! Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
19:50 Adı yanlış okunan AK Parti Ankara İl Başkanı salonu terk etti
19:39 Binali Yıldırım'ı Bursa'ya taşıyan helikopter acil iniş yaptı
19:38 Cenk Tosun'un transferini Siyah-beyazlı kulüp sosyal medya hesabından duyurdu: Yuvana hoş geldin Tosun Paşa
18:26 Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz hizmet verecek
18:22 Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş sakatlık yaşadığı için kamptan ayrıldı
17:48 Son iki senenin başpehlivanı Ali Gürbüz, ebedi altın kemere veda etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2022 22:38:24. #1.13#
SON DAKİKA: Attila Szalai: Tek odak noktam Fenerbahçe - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement