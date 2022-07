"Aksiyon durumunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz"

Mustafa AKIN/ GRAZ (Avusturya), - Fenerbahçeli futbolcu Attila Szalai, "Tek odak noktam Fenerbahçe üzerine. Ben takımım için her şeyi vermek istiyorum bunun için çabalıyorum" dedi.Fenerbahçe, hazırlık maçında Sırbistan ekini Partizan'ı 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli futbolcu Attila Szalai, açıklamalarda bulundu. Kendileri için zor bir maç olduğunu ifade eden Szalai, "Yapmış olduğumuz sıkı idman temposundan sonra bu tip maçlar zor olabiliyor çünkü hazırlık devremiz yoğun tempoda geçiyor. Genel olarak iyi iş çıkardık hem ofansif hem defansif olarak. Geliştirmemiz gereken noktalar yok değil. Yeni taktiğe ve aksiyonlara adapte olmamız gerekiyor. İyi yolda olduğumuzu söyleyebilirim. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor" diye konuştu. "AKSİYON DURUMUNU GERÇEKLEŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ" Defans hattında iyi oyuncuların bulunduğunu kaydeden Szalai, "Hepsi iyi performans ortaya koyuyor, iyi oyunculardan kurulu bir takımız. Birlikte oynamaktan keyif alıyoruz. Yeni bir taktik var. Aksiyon durumunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Oynatılmak istenen şeyi uygulamaya çalışıyoruz. Fiziksel olarak da en iyisini ortaya koymak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu. "İSMAİL YÜKSEK HARİKA BİR OYUNCU" İsmail Yüksek hakkında görüşleri sorulan Szalai, "Kendisi harika bir oyuncu, yüksek potansiyele sahip. Yaptıklarıyla bunu gösterdiğini düşünüyorum. Biz de O'nu destekliyoruz. Bugün 6 numarada oynadı ve iyi bir iş çıkardı, gururlu olduğumuzu söyleyebilirim" dedi. "JESUS'UN TAKTİK, FELSEFE VE FİKİRLERİNE ADAPTE OLMAYA ÇALIŞIYORUZ" Szalai, Jorge Jesus hakkında, "Dünya futbolunda herkesin hocayı tanıdığını düşünüyorum. Çalışmış olduğu her yerde başarılıydı, iyi performans ortaya koydu takımlarında. Bizim de hedefimiz bu başarıyı yakalamak. Her gün ondan yeni şeyler öğreniyoruz. Video analizlerinde de yeni şeyler öğreniyoruz. Şu anda onun taktik, felsefe ve fikirlerine adapte olmaya çalışıyoruz" diye konuştu. "DİNAMO KİEV MAÇINA EN İYİ ŞEKİLDE HAZIRLANACAĞIZ"

Dinamo Kiev maçı ile ilgili ise Szalai, "İyi takım o yüzden Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağız. En iyi şekilde hazırlanacağız. Şu anda tek odak noktam Fenerbahçe üzerine. Ben takımım için her şeyi vermek istiyorum bunun için çabalıyorum" dedi.