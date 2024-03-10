Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, sahasında Pendikspor ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı Pendikspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle noktalandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada Cengiz Ünder'in ceza sahası dışı sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak az farkla kalenin yanından dışarı çıktı.
30. dakikada sol kanatta topla buluşan Thiam'ın arka direğe ortasına iyi hareketlenen Halil Akbunar, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1
32. dakikada Ferdi Kadıoğlu, sol kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Dzeko'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.
Hakemler: Kadir Sağlam, Mustafa Sönmez, Candaş Elbil
Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Serdar Aziz, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Krunic, Fred, Cengiz Ünder, Mert Hakan Yandaş, Tadic, Dzeko
Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Djiku, İrfan Can Kahveci, Osayi-Samuel, Batshuayi, Zajc, Szymanski, Muhammet Zeki Dursun, Serdar Dursun, Yusuf Akçiçek
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Pendikspor: Erdem Canpolat, Serkan Asan, Murat Akça, Welinton, Sequeira, Lusamba, N'diaye, Halil Akbunar, Gökcan Kaya, Thiam, Umut Nayir
Yedekler: Burak Öğür, Emre Taşdemir, Kappel, Çekiçi, Rassoul, Berkay Sülüngöz, Diaby, Erdem Özgenç, Eze, Erencan Yardımcı
Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez
Gol: Halil Akbunar (dk. 30) (Pendikspor)
Sarı kartlar: Mert Müldür, Oosterwolde, Dzeko, Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Erdem Canpolat, Halil Akbunar (Pendikspor) - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Pendikspor karşısında geriye düştü - Son Dakika
Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, sahasında Pendikspor ile karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısını 1-0 geride kapatan sarı-lacivertlilerde Mert Hakan Yandaş'ın hakemin yanına giderek ilginç ifadeler kullandığı görüldü. Yandaş'ın 'Hocam dikkatli ol buradan çıkamazsın' dediği sosyal medyada infial yarattı.
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