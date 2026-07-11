Fenerbahçe, Pogon Szczecin'i 4-0 Yendi - Son Dakika
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Fenerbahçe, Pogon Szczecin'i 4-0 Yendi

11.07.2026 22:43
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Fenerbahçe, hazırlık maçında Polonya'nın Pogon Szczecin ekibini 4-0 mağlup etti.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki ikinci hazırlık maçında Polonya temsilcisi Pogon Szczecin'i 4-0 yendi.

Hofmann Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı futbol direktörü Oğuz Çetin ile yöneticiler Feridun Geçgel ile Cihan Kamer de statta takip etti.

Teknik direktör İsmail Kartal, ilk 11'de Mert Günok, Mimovic, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, Guendouzi, Bartuğ Elmaz, Cengiz Ünder, Fred, Musaba ve Talisca'ya şans verdi.

Fenerbahçe'de Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Yiğit Efe Demir, Kamil Efe Üregen, Becao, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek, Asensio, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Cherif, Çağrı Balta ve Emre Demir ise yedek soyundu.

Maça hızlı başlayan sarı-lacivertliler, 8. dakikada Cengiz Ünder'in golüyle öne geçti. Üstün oyununu sürdüren Fenerbahçe, 23. dakikada Musaba'nın ayağından hazırlanış açısından etkili bir golle farkı 2'ye çıkardı ve ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

Müsabakanın ikinci yarısında İsmail Kartal; Mert Günok, Bartuğ Elmaz ve Anderson Talisca'yı oyundan alırken, bu isimlerin yerine Tarık Çetin, Marco Asensio ve Sidiki Cherif'i sahaya sürdü.

Maçın ikinci yarısına da hızlı giren Fenerbahçe, 48. dakikada Cherif'in golüyle farkı 3'e çıkardı. Ataklarını sürdüren sarı-lacivertliler, yine Cherif'in ayağından 4'üncü golü buldu.

Mücadelenin 58. dakikasında teknik direktör Kartal, 8 değişiklik daha gerçekleştirdi. Devre arasında yapılan 3 değişiklik dışında ilk 11'den kalan 8 isim oyundan çıkarken, İsmail Yüksek, Oğuz Aydın, Yiğit Efe Demir, Rodrigo Becao, Kerem Aktürkoğlu, Çağlar Söyüncü, Kamil Efe Üregen ve İrfan Can Kahveci oyuna dahil edildi. Fenerbahçe'de 87. dakikada Yiğit Efe Demir'in yerine de Emre Demir oyuna girdi.

Değişikliklerin ardından rakip kalede fazla pozisyon üretemeyen Fenerbahçe, sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Fenerbahçe, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Avusturya'nın Admira Wacker ekibini 5-0 mağlup etmişti.

11 oyuncu kadroya alınmadı

Fenerbahçe'de 11 oyuncu çeşitli sebeplerle maç kadrosunda yer almadı.

Mert Müldür, Archie Brown ve Diego Carlos, hafif ağrıları nedeniyle koruma amaçlı kadroya alınmazken, Omar Fayed hafif sakatlık sebebiyle kadroya dahil edilmedi.

İrfan Can Eğribayat, Yiğit Fidan, Mert Hakan Yandaş, Adem Yeşilyurt, Nene, Çağrı Fedai ve Alaettin Ekici de maç kadrosunda bulunmadı.

Kaynak: AA

Fenerbahçe, Polonya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Pogon Szczecin'i 4-0 Yendi - Son Dakika

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